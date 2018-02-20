«Спорт-Экспресс»: «РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков»

Это в Ростове заработок 25 лямов????
А представте,сколько сколько в зинете!!!
РФС разрешил «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, желто-синие погасили долги по зарплате перед покинувшими команду игроками, из-за которых ранее на ростовчан и был наложен запрет палатой РФС по разрешению споров на регистрацию новичков.
Сегодня появилась информация, что экс-полузащитник «Ростова» Александр Ерохин, выступающий ныне за «Зенит», ранее обратился в РФС с жалобой на свой бывший клуб из-за задолженности по зарплате и премиальным в размере 25 миллионов рублей.