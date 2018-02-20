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    «Спорт-Экспресс»: «РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков»

    РФС разрешил «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, желто-синие погасили долги по зарплате перед покинувшими команду игроками, из-за которых ранее на ростовчан и был наложен запрет палатой РФС по разрешению споров на регистрацию новичков.

    Сегодня появилась информация, что экс-полузащитник «Ростова» Александр Ерохин, выступающий ныне за «Зенит», ранее обратился в РФС с жалобой на свой бывший клуб из-за задолженности по зарплате и премиальным в размере 25 миллионов рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 февраля 2018, 19:21

      Это в Ростове заработок 25 лямов????
      А представте,сколько сколько в зинете!!!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 февраля 2018, 18:44

      в 17.16 ЗАПРЕТИЛИ,В 17.59 РАЗРЕШИЛИ))))

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 февраля 2018, 18:08

      Пока гром не грянет , называется ! Валера сказал свое фи ! и лед тронулся !

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      Рейтинг: +102

      Shogun > dok66 20 февраля 2018, 18:49

      В Англии, Испании, во Франции и Италии, например Бастия, за такую х...йню клуб в классе понижают и очков лишают, а тут полгода долги висели и вообще ноль внимания пока огласка в инет не попадет и журналюги не пронюхают

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