«Спорт-Экспресс»: «РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков»

РФС разрешил «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, желто-синие погасили долги по зарплате перед покинувшими команду игроками, из-за которых ранее на ростовчан и был наложен запрет палатой РФС по разрешению споров на регистрацию новичков.

Сегодня появилась информация, что экс-полузащитник «Ростова» Александр Ерохин, выступающий ныне за «Зенит», ранее обратился в РФС с жалобой на свой бывший клуб из-за задолженности по зарплате и премиальным в размере 25 миллионов рублей.