Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона»

Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона»

20 февраля 2018, 14:10
14

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что не уверен в продолжении своей карьеры по завершении текущего сезона. По словам 35-летнего футболиста, ответ он сможет дать только в конце чемпионата.

«Смогу ли я выступить в следующем сезоне? Я много думаю об этом, ответ однозначный можно будет дать только по окончании чемпионата. Однако пока скажу так: маловероятно, что продолжу карьеру после этого сезона», – сказал Березуцкий.

Напомним, Березуцкий выступает за армейский клуб с 2002 года. За это время он провел 497 матчей, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1519125148
Вообще похоже состав у ЦСКА будет новый после этого лета. Березуцкие и Игнашевич закончат карьеру, Вернблум в Швецию отправится, с Милановым не будут контракт продлевать, Оланаре уйдет, Головина продадут. Короче, жесть.
Ответить
За Московский ЦСКА
1519125419
Красавчик. Березуцкие заработали себе имя в нашем футболе. И выграли все что можно, кроме ЛЧ.
Ответить
insider_retro
1519125817
Пожалуй, пора остановится на достигнутом! Не стоит терзать организм и накачивать себя! Успехов в принятии решения!
Ответить
Чикомас
1519126119
Спасибо за все ,Вася...Ты заслужил отдых... ну или занятие полегче...
Ответить
kara-mba
1519126584
Теперь хоть поквасишь всласть.
Ответить
OfaZavr
1519139487
ну а что правильно, карьера получилась насыщенная и трудная можно уже остановится и дать дорогу молодым.
Ответить
zigbert
1519140913
Когда Василий выходит на поле, за оборону можно не волноваться.Но лучше уйти вовремя.
Ответить
арейская
1519163494
Жаль, но ничего не поделаешь, года, и уйти конечно-же нужно на позитивной ноте...
Ответить
baltica
1519193984
Давно пора лес вырубать..
Ответить
Nerlinger
1519194051
Васька не дури!!! Кто играть то будет????
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
2
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
1
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
10
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
8
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
Все новости
Все новости
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
8
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
5
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
17
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+