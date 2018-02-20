Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что не уверен в продолжении своей карьеры по завершении текущего сезона. По словам 35-летнего футболиста, ответ он сможет дать только в конце чемпионата.

«Смогу ли я выступить в следующем сезоне? Я много думаю об этом, ответ однозначный можно будет дать только по окончании чемпионата. Однако пока скажу так: маловероятно, что продолжу карьеру после этого сезона», – сказал Березуцкий.

Напомним, Березуцкий выступает за армейский клуб с 2002 года. За это время он провел 497 матчей, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.