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    Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что не уверен в продолжении своей карьеры по завершении текущего сезона. По словам 35-летнего футболиста, ответ он сможет дать только в конце чемпионата.

    «Смогу ли я выступить в следующем сезоне? Я много думаю об этом, ответ однозначный можно будет дать только по окончании чемпионата. Однако пока скажу так: маловероятно, что продолжу карьеру после этого сезона», – сказал Березуцкий.

    Напомним, Березуцкий выступает за армейский клуб с 2002 года. За это время он провел 497 матчей, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 14:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 февраля 2018, 09:20

      Васька не дури!!! Кто играть то будет????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 21 февраля 2018, 09:19

      Давно пора лес вырубать..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 февраля 2018, 06:08

      Правильно Вася . Решил и заканчивай . И не ведись на уговоры и похвалы тех ,кто не хочет утруждать себя воспитанием и тренированием новых защитников

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 21 февраля 2018, 02:59

      В свое время отлично играл за клуб и за сборную за что все мы ему благодарны , и никогда не строил из себя звезду первой величины как некоторые , так что удачи жизнь на этом не заканчивается .

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 февраля 2018, 00:51

      Жаль, но ничего не поделаешь, года, и уйти конечно-же нужно на позитивной ноте...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:35

      Когда Василий выходит на поле, за оборону можно не волноваться.Но лучше уйти вовремя.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:11

      ну а что правильно, карьера получилась насыщенная и трудная можно уже остановится и дать дорогу молодым.

      4
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 20 февраля 2018, 14:36

      Теперь хоть поквасишь всласть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 14:28

      Спасибо за все ,Вася...Ты заслужил отдых... ну или занятие полегче...

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 14:23

      Пожалуй, пора остановится на достигнутом!
      Не стоит терзать организм и накачивать себя!
      Успехов в принятии решения!

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