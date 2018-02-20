Тиаго Алькантара: «Пока я не готов на все сто процентов»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, который не выходил на поле с 22 ноября, когда получил травму в игре с «Андерлехтом» в Лиге чемпионов, постепенно возвращается в строй.

«Рад вернуться в игру, но пока я не готов на все сто процентов. Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой. Это один из важнейших аспектов в нашем виде спорта», – приводит слова Алькантары TZ.

Напомним, Алькантара появился на поле после длительной травмы в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1), проведя в игре 62 минуты.