Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тиаго Алькантара: «Пока я не готов на все сто процентов»

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, который не выходил на поле с 22 ноября, когда получил травму в игре с «Андерлехтом» в Лиге чемпионов, постепенно возвращается в строй.

    «Рад вернуться в игру, но пока я не готов на все сто процентов. Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой. Это один из важнейших аспектов в нашем виде спорта», – приводит слова Алькантары TZ.

    Напомним, Алькантара появился на поле после длительной травмы в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1), проведя в игре 62 минуты.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11