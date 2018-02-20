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    «Лас-Пальмас» продал Виеру в Китай за 23 миллиона

    Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера отправится в чемпионат Китая, где он будет представлять «Бейджин Гуоань».

    Контракт между сторонами был подписан накануне. Футболист будет зарабатывать по нему шесть миллионов евро после вычета налогов. Он также может получить два миллиона в виде дополнительных бонусов. Сам «Лас-Пальмас» выручил от этого трансфера 23 миллиона евро.

    Виера в текущем сезоне провел 23 матча в испанской Примере, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Лас-Пальмас»

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    20.02.2018 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 20 февраля 2018, 12:02

      А я то думал Патрик Виера возобновил карьеру по приглашению китайцев :))

      4
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      ...
      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Snek 20 февраля 2018, 12:19

      Я тоже так подумал)

      1
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