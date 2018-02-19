Месси назвал 14 лучших моментов в карьере 

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал 14 лучших моментов в своей профессиональной карьере.

1. Победа Аргентины над Боснией и Герцеговиной (2:1) на групповом этапе ЧМ-2014.

«Я должен был ждать своего второго гола на ЧМ восемь лет».

2. Дебют за «Барселону» в матче с «Эспаньолом» (1:0) 16 октября 2004 года.

«Я вышел на замену в дерби с «Эспаньолом» в 2004 году. Я определенно нервничал, так как это был мой дебют. Это был важный момент для меня — что-то, чего я отчаянно ждал».

3. Пять голов в ворота «Байера» (7:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2011/12.

«Это был потрясающий вечер! Не уверен, что мог сравнить один гол с другим — каждый последующий был лучше предыдущего».

4. Победа сборной Аргентины над Нигерией (1:0) в финале Олимпиады-2008.

«Поездка в Китай — одно из лучших воспоминаний в моей жизни».

5. Рекорд по забитым мячам в истории Примеры в матче с «Севильей» (5:1) 22 ноября 2014 года.

«Это невероятное чувство — быть лучшим бомбардиром в истории Примеры. Лиги, в которой играют так много классных игроков».

6. Победа над «Баварией» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15.

«Я был очень рад забить в таком важном матче. Этот гол помог нам выйти в очередной финал Лиги чемпионов».

7. Первый гол за «Барселону» в игре с «Альбасете» (2:0) 22 мая 2005 года.

«Мой первый гол за «Барсу»! Я просто наслаждался игрой на «Камп Ноу» и возможностью выступать в одной команде с фантастическими игроками».

8. Хет-трик в ворота «Реала» (3:3) в марте 2007 года.

«Прекрасное чувство — забить «Реалу» три гола».

9. Гол в ворота «Хетафе» в полуфинале Кубка Испании в апреле 2007 года.

«Я просто получил мяч в районе центральной линии и искал свободное пространство. Я не хотел забивать, а просто продолжал искать пространство, двигаясь к воротам. Я просто искал их и не думал бить по воротам, пока не сделал этого».

10. Дебютный матч и гол на Кубке мира в игре с Сербией (6:0) в 2006 году.

«Я уже играл в товарищеских матчах за сборную до этого, так что для меня не было проблемой выйти на поле тогда».

11. Победа над «Ювентусом» (3:1) в финале ЛЧ в сезоне 2014/15.

«Особое чувство, когда побеждаешь самых лучших соперников».

12. Разгром «Реала» (6:2) в чемпионате Испании в мае 2009 года.

«Это был особый вечер, мы многое отдали, чтобы победить в гостях».

13. Победа над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и гол головой в финале ЛЧ в сезоне 2008/09.

«Сложно представить, чтобы я забил головой возле Фердинанда».

14. Победа над «Реалом» (3:2) и 500-й гол за «Барселону» в апреле 2017 года.

»Идеальный вечер, все шло как надо, я получил все, чего хотел»