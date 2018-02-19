Бонуччи: «Больше не хочу слышать слова «проигрывать» в своей карьере»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

«Мы должны идти от одной игры к другой. Сейчас мы сконцентрированы на матче с «Лудогорцем», затем мы играем с «Ромой».

Наконец-то мы стали командой. Все видят результат, и это во многом заслуга тренера, который смог надавить на нужные точки. Мы крепко стоим на ногах и ставим большие цели. Мы выходим на поле, чтобы победить, а не чтобы избежать поражения. Больше не хочу слышать слова «проигрывать» в своей карьере», — сказал Бонуччи.

«Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 41 очко в 25 турах.