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    Бонуччи: «Больше не хочу слышать слова «проигрывать» в своей карьере»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

    «Мы должны идти от одной игры к другой. Сейчас мы сконцентрированы на матче с «Лудогорцем», затем мы играем с «Ромой».

    Наконец-то мы стали командой. Все видят результат, и это во многом заслуга тренера, который смог надавить на нужные точки. Мы крепко стоим на ногах и ставим большие цели. Мы выходим на поле, чтобы победить, а не чтобы избежать поражения. Больше не хочу слышать слова «проигрывать» в своей карьере», — сказал Бонуччи.

    «Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 41 очко в 25 турах.

    Источник: Football Italia

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    19.02.2018 21:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 февраля 2018, 11:00

      Вот тебе воск, вот тебе зажигалка - вперед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 февраля 2018, 22:21

      Срочно собрался на пенсию?

      0
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