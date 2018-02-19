Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лунев: «Забыл ли я Дзюбу? Ни в коем случае! Как Артема забыть?»

Лунев: «Забыл ли я Дзюбу? Ни в коем случае! Как Артема забыть?»

19 февраля 2018, 21:18
3

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о нападающем Артеме Дзюбе, который в зимнее трансферное окно перешел из санкт-петербургского клуба в тульский «Арсенал».

— Переходя в «Зенит», вы опасались Артема Дзюбу – мол, он зверствует в коридоре, который устраивают для новичков команды с похлопываниями по спине или даже пинками.

У нас в последнее время много именинников или новичков – надо их спросить о свежих впечатлениях от коридора. А мои уже забылись.

— Дзюба, которого отдали в аренду в тульский «Арсенал», — тоже забылся?

Ни в коем случае! Как Артема забыть? В Турции вот были на сборе – повидались. Артем оптимистично настроен – собирается доказывать, что он в порядке.

— Это последний шанс для него оказаться в сборной на чемпионате мира. Вы наверняка будете в обойме. Сыграть вместо Акинфеева в официальных матчах можно только если у Игоря травма?

Этот вопрос надо Станиславу Черчесову задавать.

— Какой результат должен быть у сборной России, чтобы вы сказали – «Это «нормалек».

Если выиграем в финале, будет «нормалек».

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Лунев Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1519074971
Шансов выйти на поле на ЧМ-2018 у Андрея крайне мало, т.к. Акинфеев будет стоять все игры, даже если опять привезет, хотя интересно было бы посмотреть на него в официальной игре за сборную на ЧМ. Удачи парню!
Ответить
mamba9090909
1519099906
В групповом этапе, я думаю, ему дадут сыграть.
Ответить
OfaZavr
1519112849
как будто мы каждый раз в финалах играем что для него это будет просто нормалёк)
Ответить
Главные новости
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
1
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
9
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Все новости
Все новости
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
4
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
17
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+