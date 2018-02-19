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    Лунев: «Забыл ли я Дзюбу? Ни в коем случае! Как Артема забыть?»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о нападающем Артеме Дзюбе, который в зимнее трансферное окно перешел из санкт-петербургского клуба в тульский «Арсенал».

    — Переходя в «Зенит», вы опасались Артема Дзюбу – мол, он зверствует в коридоре, который устраивают для новичков команды с похлопываниями по спине или даже пинками.

    У нас в последнее время много именинников или новичков – надо их спросить о свежих впечатлениях от коридора. А мои уже забылись.

    — Дзюба, которого отдали в аренду в тульский «Арсенал», — тоже забылся?

    Ни в коем случае! Как Артема забыть? В Турции вот были на сборе – повидались. Артем оптимистично настроен – собирается доказывать, что он в порядке.

    — Это последний шанс для него оказаться в сборной на чемпионате мира. Вы наверняка будете в обойме. Сыграть вместо Акинфеева в официальных матчах можно только если у Игоря травма?

    Этот вопрос надо Станиславу Черчесову задавать.

    — Какой результат должен быть у сборной России, чтобы вы сказали – «Это «нормалек».

    Если выиграем в финале, будет «нормалек».

    Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: «Российская газета»

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    19.02.2018 21:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 10:47

      как будто мы каждый раз в финалах играем что для него это будет просто нормалёк)

      1
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 20 февраля 2018, 07:11

      В групповом этапе, я думаю, ему дадут сыграть.

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 20 февраля 2018, 00:16

      Шансов выйти на поле на ЧМ-2018 у Андрея крайне мало, т.к. Акинфеев будет стоять все игры, даже если опять привезет, хотя интересно было бы посмотреть на него в официальной игре за сборную на ЧМ. Удачи парню!

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