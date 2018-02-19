Лунев: «Забыл ли я Дзюбу? Ни в коем случае! Как Артема забыть?»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о нападающем Артеме Дзюбе, который в зимнее трансферное окно перешел из санкт-петербургского клуба в тульский «Арсенал».

— Переходя в «Зенит», вы опасались Артема Дзюбу – мол, он зверствует в коридоре, который устраивают для новичков команды с похлопываниями по спине или даже пинками.

— У нас в последнее время много именинников или новичков – надо их спросить о свежих впечатлениях от коридора. А мои уже забылись.

— Дзюба, которого отдали в аренду в тульский «Арсенал», — тоже забылся?

— Ни в коем случае! Как Артема забыть? В Турции вот были на сборе – повидались. Артем оптимистично настроен – собирается доказывать, что он в порядке.

— Это последний шанс для него оказаться в сборной на чемпионате мира. Вы наверняка будете в обойме. Сыграть вместо Акинфеева в официальных матчах можно только если у Игоря травма?

— Этот вопрос надо Станиславу Черчесову задавать.

— Какой результат должен быть у сборной России, чтобы вы сказали – «Это «нормалек».

— Если выиграем в финале, будет «нормалек».

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.