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  • Лунев — о Лодыгине: «Юрка — профессор по части пенальти. А я еще нет»

Лунев — о Лодыгине: «Юрка — профессор по части пенальти. А я еще нет»

19 февраля 2018, 19:22
2

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об игре одноклубника Юрия Лодыгина.

— Раньше в сборную вызывали Юрия Лодыгина. Теперь в сборной вы. И в основе «Зенита» – тоже. Как вы назовете ваши отношения?

— Они нормальные. Рабочие.

— Лодыгин в недавнем товарищеском матче отбил два пенальти на последних минутах. Как вам такой трюк?

Юрка профессор в этом деле. А я… Практика показывает, что нет. Но работаю над этим.

— Когда вы только переходили в «Зенит», сказали, что планируете «стартануть так, чтобы дальше все по накатанной шло». Все так и идет?

Хотелось бы большего, конечно. Например, чемпионства, которое могли взять в прошлом сезоне. Но мне грех жаловаться. Главное – играю. И стараюсь делать это качественно.

Напомним, что в четверг Лунев сыграл первый официальный матч после травмы головы, полученной в ноябре прошлого года.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Лодыгин Юрий
Комментарии (2)
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Alex ostrov
1519057753
Вот что, а пенальти Лодыгин и правда хорошо берёт, так же хорошо как и "привозит" мячи в свои ворота!! Лунев лучший, и в сборной скоро придётся продвинуться в воротах, номеру один!
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paracetamol
1519063917
У Юрки талант, но псих, мля!
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