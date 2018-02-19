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    Лунев — о Лодыгине: «Юрка — профессор по части пенальти. А я еще нет»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об игре одноклубника Юрия Лодыгина.

    — Раньше в сборную вызывали Юрия Лодыгина. Теперь в сборной вы. И в основе «Зенита» – тоже. Как вы назовете ваши отношения?

    — Они нормальные. Рабочие.

    — Лодыгин в недавнем товарищеском матче отбил два пенальти на последних минутах. Как вам такой трюк?

    Юрка профессор в этом деле. А я… Практика показывает, что нет. Но работаю над этим.

    — Когда вы только переходили в «Зенит», сказали, что планируете «стартануть так, чтобы дальше все по накатанной шло». Все так и идет?

    Хотелось бы большего, конечно. Например, чемпионства, которое могли взять в прошлом сезоне. Но мне грех жаловаться. Главное – играю. И стараюсь делать это качественно.

    Напомним, что в четверг Лунев сыграл первый официальный матч после травмы головы, полученной в ноябре прошлого года.

    Источник: «Российская газета»

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    19.02.2018 19:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 21:11

      У Юрки талант, но псих, мля!

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 19 февраля 2018, 19:29

      Вот что, а пенальти Лодыгин и правда хорошо берёт, так же хорошо как и "привозит" мячи в свои ворота!! Лунев лучший, и в сборной скоро придётся продвинуться в воротах, номеру один!

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