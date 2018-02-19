Лунев — о Лодыгине: «Юрка — профессор по части пенальти. А я еще нет»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об игре одноклубника Юрия Лодыгина.

— Раньше в сборную вызывали Юрия Лодыгина. Теперь в сборной вы. И в основе «Зенита» – тоже. Как вы назовете ваши отношения?

— Они нормальные. Рабочие.

— Лодыгин в недавнем товарищеском матче отбил два пенальти на последних минутах. Как вам такой трюк?

— Юрка профессор в этом деле. А я… Практика показывает, что нет. Но работаю над этим.

— Когда вы только переходили в «Зенит», сказали, что планируете «стартануть так, чтобы дальше все по накатанной шло». Все так и идет?

— Хотелось бы большего, конечно. Например, чемпионства, которое могли взять в прошлом сезоне. Но мне грех жаловаться. Главное – играю. И стараюсь делать это качественно.

Напомним, что в четверг Лунев сыграл первый официальный матч после травмы головы, полученной в ноябре прошлого года.