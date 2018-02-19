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    Гаттузо не злится на Родригеса за нереализованный пенальти в ворота «Сампдории»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не считает непростительной ошибку, допущенную защитником его команды Рикардо Родригесом в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией». Футболист не смог реализовать пенальти седьмой минуте встречи.

    «Родригес действовал так, словно случилось что-то катастрофическое. Если уж Диего Марадона не забивал пенальти, то и Родригес может. Самое главное, что он продолжил играть и хорошо справился», – приводит слова Гаттузо Mediaset Premium.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 07:07
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