Гаттузо не злится на Родригеса за нереализованный пенальти в ворота «Сампдории»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не считает непростительной ошибку, допущенную защитником его команды Рикардо Родригесом в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией». Футболист не смог реализовать пенальти седьмой минуте встречи.

«Родригес действовал так, словно случилось что-то катастрофическое. Если уж Диего Марадона не забивал пенальти, то и Родригес может. Самое главное, что он продолжил играть и хорошо справился», – приводит слова Гаттузо Mediaset Premium.