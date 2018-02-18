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    Аллегри: «Не считаю, что 2:2 с «Тоттенхэмом» — это неудача или трагедия»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «Ювентус» допустил слишком много тактических ошибок, проигрывая «Тоттенхэму» 0:2. У них было больше моментов, чем у нас, но мы поедем в Лондон, считая, что мы можем победить.

    В «Ювентусе» играют выдающиеся игроки, я счастлив тренировать их. Мы соревнуемся в трех турнирах. Не считаю, что 2:2 — это неудача или трагедия», — сказал Аллегри.

    Матч «Тоттенхэм» – «Ювентус» пройдет в Лондоне 7 марта.

    Источник: Football Italia

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    18.02.2018 17:23
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