Аллегри: «Не считаю, что 2:2 с «Тоттенхэмом» — это неудача или трагедия»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Ювентус» допустил слишком много тактических ошибок, проигрывая «Тоттенхэму» 0:2. У них было больше моментов, чем у нас, но мы поедем в Лондон, считая, что мы можем победить.

В «Ювентусе» играют выдающиеся игроки, я счастлив тренировать их. Мы соревнуемся в трех турнирах. Не считаю, что 2:2 — это неудача или трагедия», — сказал Аллегри.

Матч «Тоттенхэм» – «Ювентус» пройдет в Лондоне 7 марта.