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  • Радич: «После столкновения с Садаевым Кадыров дал мне деньги на лечение, а «Ростов» пытался их забрать себе»

Радич: «После столкновения с Садаевым Кадыров дал мне деньги на лечение, а «Ростов» пытался их забрать себе»

17 февраля 2018, 23:37
20

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о материальной помощи от главы Чеченской Республики после игрового столкновения с форвардом грозненского «Терека» Зауром Садаевым во время матча РФПЛ 2011 года. Напомним, что балканцу пришлось удалить почку.

«Рамзан Кадыров, который вообще ни при чем в той ситуации, выделил мне пятьдесят тысяч долларов на лечение. Юрий Белоус попросил переслать эти деньги на счет клуба. Типа «Ростов» меня будет лечить. Я отказался и лечение в Германии оплатил сам», – сказал вратарь.

Радич выступал за «Ростов» с 2010 по 2012 годы (13 матчей в РФПЛ, 27 пропущенных мячей).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Радич Деян Садаев Заур
Комментарии (20)
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Таганский
1518900580
Ну и какого хрена эту историю рассказываешь только сейчас, а не 7 лет!! назад?? БаКланец ты, а не баЛканец!!
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paracetamol
1518902338
Белоус он такой, хочет иметь золотой ус.
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vladik12
1518902508
Белоус - оч темный персонаж нашего футбола. Не удивлюсь, если "Москву" похоронил именно он.
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пряник929
1518903642
Кадыров молодец
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mutabor0992
1518903945
Можно подумать Дадыров из "своих" дал...Не ел,не пил.Годами копил.Ну просто добрейшей души человек.
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DeStar
1518904441
Вообще в целом пофиг на ситуацию. но вы тоже определитесь. Все знаю, что верхи воруют, одни только не делают нифига , адругие хоть что-то же делают. В последнее время фраза " Да - Ворует! , но ведь что-то делает" это уже ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ характеристика любого чиновника. Ну помог человеку, для человека может это важно было ,для нас лишь бы подколоть.. лучше так чем ничего.
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Batiqol
1518905626
Молодец Кадыров
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shurik45
1518906132
А Кадыров мог и не давать денег. Человек потерял жизнено важный орган,и оплата его лечения,считаю ,достойным поступком со стороны клуба Терек(Ахмат) и самого Кадырова.
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x-x-x-x-x
1518908755
тут все про того дал не дал а то что чиновники клуба хотели себе присвоить это видимо нормально
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3a zenit
1518955019
выборы однако
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