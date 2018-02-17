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    Радич: «После столкновения с Садаевым Кадыров дал мне деньги на лечение, а «Ростов» пытался их забрать себе»

    Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о материальной помощи от главы Чеченской Республики после игрового столкновения с форвардом грозненского «Терека» Зауром Садаевым во время матча РФПЛ 2011 года. Напомним, что балканцу пришлось удалить почку.

    «Рамзан Кадыров, который вообще ни при чем в той ситуации, выделил мне пятьдесят тысяч долларов на лечение. Юрий Белоус попросил переслать эти деньги на счет клуба. Типа «Ростов» меня будет лечить. Я отказался и лечение в Германии оплатил сам», – сказал вратарь.

    Радич выступал за «Ростов» с 2010 по 2012 годы (13 матчей в РФПЛ, 27 пропущенных мячей).

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2018 23:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 февраля 2018, 16:50

      Ребята, вы о Кадырове можете думать что угодно и имеете право (ведь он, как всем известно, нарушает права и угнетает геев), но учтите 3 бесспорных факта. При нем а) в Чечне прекратилась война, б) полностью разрушенная страна поднялась из руин (причем Грозный стал лучше, чем был), и в) из мечетей Чечни ушли проповедники терроризма - ваххабитские муллы (которые сейчас готовят к будущему джихаду детей в Дагестане). Конечно, его республика - дотационный регион и обходится России дорого, но война с Джамаатом Кавказ стоила бы дороже. Ну а то, что пророссийский государственный деятель Кадыров является еще и футбольным болельщиком, лично мне приятно.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 18 февраля 2018, 17:38

      А подскажите,пожалуйста,что он будет делать когда Россия перестанет ему платить? Займётся сельским хозяйством?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 февраля 2018, 14:56

      выборы однако

      -1
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      Рейтинг: +18

      El Dassory 18 февраля 2018, 12:06

      На самом деле он вырезал почку у Сайдаев и подарил Радичу. Добрейшей души человек.)

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 февраля 2018, 02:05

      тут все про того дал не дал а то что чиновники клуба хотели себе присвоить это видимо нормально

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 февраля 2018, 01:22

      А Кадыров мог и не давать денег. Человек потерял жизнено важный орган,и оплата его лечения,считаю ,достойным поступком со стороны клуба Терек(Ахмат) и самого Кадырова.

      6
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > shurik45 18 февраля 2018, 02:15

      Так то оно так про достоинство...Но.Это как бандит возле церкви милостыню старушке дает.А до этого уГандошил 10 человек и ограбил 20.И с этих денег милостыню дал.Браво.

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      Рейтинг: +55

      Batiqol 18 февраля 2018, 01:13

      Молодец Кадыров

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 18 февраля 2018, 00:54

      Вообще в целом пофиг на ситуацию. но вы тоже определитесь. Все знаю, что верхи воруют, одни только не делают нифига , адругие хоть что-то же делают. В последнее время фраза " Да - Ворует! , но ведь что-то делает" это уже ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ характеристика любого чиновника. Ну помог человеку, для человека может это важно было ,для нас лишь бы подколоть.. лучше так чем ничего.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > DeStar 18 февраля 2018, 02:56

      Прикольная философия.Улыбнуло!Это получается,что если только ворует то подлец,а если ворует,но еще и делает то что должен,то молодец.Ну просто 5 баллов.Вор должен сидеть в тюрьме!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > mutabor0992 18 февраля 2018, 13:25

      Это не философия.так по есть по жизни. и это далеко не худший вариант чиновника. Или ты веришь в блюющих радугой пони и в честных чиновников? да чиновником тупо не станешь , если будешь честным, это взаимоисключающие понятия. А с этими фразами в инэте, наказать, посадить. Толку не будет никакого) Должен то должен, только не сидят ведь)

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 февраля 2018, 00:45

      Можно подумать Дадыров из "своих" дал...Не ел,не пил.Годами копил.Ну просто добрейшей души человек.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > mutabor0992 18 февраля 2018, 00:50

      Взял из пенсий россиян. Дотационный король :)))

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > mutabor0992 18 февраля 2018, 16:06

      Присём тут Кадыров, он хоть дал эти деньги, аопрос в том какое право имели даже подумать стоб забрать эти деньги, но **** в таких местах гниль то вылазипт, даже у тебя который пишет такой вот комментарий

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 февраля 2018, 00:40

      Кадыров молодец

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > пряник929 18 февраля 2018, 02:04

      а эти Жопошники

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 00:18

      Белоус он такой, хочет иметь золотой ус.

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