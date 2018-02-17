Радич: «После столкновения с Садаевым Кадыров дал мне деньги на лечение, а «Ростов» пытался их забрать себе»

Ребята, вы о Кадырове можете думать что угодно и имеете право (ведь он, как всем известно, нарушает права и угнетает геев), но учтите 3 бесспорных факта. При нем а) в Чечне прекратилась война, б) полностью разрушенная страна поднялась из руин (причем Грозный стал лучше, чем был), и в) из мечетей Чечни ушли проповедники терроризма - ваххабитские муллы (которые сейчас готовят к будущему джихаду детей в Дагестане). Конечно, его республика - дотационный регион и обходится России дорого, но война с Джамаатом Кавказ стоила бы дороже. Ну а то, что пророссийский государственный деятель Кадыров является еще и футбольным болельщиком, лично мне приятно.
Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о материальной помощи от главы Чеченской Республики после игрового столкновения с форвардом грозненского «Терека» Зауром Садаевым во время матча РФПЛ 2011 года. Напомним, что балканцу пришлось удалить почку.
«Рамзан Кадыров, который вообще ни при чем в той ситуации, выделил мне пятьдесят тысяч долларов на лечение. Юрий Белоус попросил переслать эти деньги на счет клуба. Типа «Ростов» меня будет лечить. Я отказался и лечение в Германии оплатил сам», – сказал вратарь.
Радич выступал за «Ростов» с 2010 по 2012 годы (13 матчей в РФПЛ, 27 пропущенных мячей).