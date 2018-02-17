Радич: «После столкновения с Садаевым Кадыров дал мне деньги на лечение, а «Ростов» пытался их забрать себе»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о материальной помощи от главы Чеченской Республики после игрового столкновения с форвардом грозненского «Терека» Зауром Садаевым во время матча РФПЛ 2011 года. Напомним, что балканцу пришлось удалить почку.

«Рамзан Кадыров, который вообще ни при чем в той ситуации, выделил мне пятьдесят тысяч долларов на лечение. Юрий Белоус попросил переслать эти деньги на счет клуба. Типа «Ростов» меня будет лечить. Я отказался и лечение в Германии оплатил сам», – сказал вратарь.

Радич выступал за «Ростов» с 2010 по 2012 годы (13 матчей в РФПЛ, 27 пропущенных мячей).