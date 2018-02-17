Нигматуллин: «Когда за дело берется Семин, ни одна «Ницца» не устоит»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между французской «Ниццей» и железнодорожниками (2:3).

«Когда за дело берется мастодонт Юрий Палыч Семин, ни одна «Ницца» не устоит! События развивались по схожему сценарию со спартаковским матчем, «Локомотив» проигрывал 0:2, и я, честно говоря, уже мало верил в успешный результат.

Но «Локомотив» вновь проявил характер, не опустил руки, плюс великолепно сыграл лучший футболист недели в Лиге Европы Мануэль Фернандеш, вовремя внес коррективы тренер. Все эти факторы и принесли плоды», – сказал эксперт.

Ответная игра состоится в Москве 22 февраля.