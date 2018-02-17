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    Нигматуллин: «Когда за дело берется Семин, ни одна «Ницца» не устоит»

    Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между французской «Ниццей» и железнодорожниками (2:3).

    «Когда за дело берется мастодонт Юрий Палыч Семин, ни одна «Ницца» не устоит! События развивались по схожему сценарию со спартаковским матчем, «Локомотив» проигрывал 0:2, и я, честно говоря, уже мало верил в успешный результат.

    Но «Локомотив» вновь проявил характер, не опустил руки, плюс великолепно сыграл лучший футболист недели в Лиге Европы Мануэль Фернандеш, вовремя внес коррективы тренер. Все эти факторы и принесли плоды», – сказал эксперт.

    Ответная игра состоится в Москве 22 февраля.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.02.2018 23:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 11:34

      вот если по сумме двух матчей Локо пройдет дальше тогда так можно будет сказать а пока нужно качественно готовиться и нельзя думать что дело сделано.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2018, 09:19

      Такое впечатление что Ниццу уже прошли!? Не рановато ли говницом соперника закидывать, еще ответка впереди???!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Сильвербой 18 февраля 2018, 11:07

      Сильвербой, да эксперты пусть хоть чем закидывают. Главное, что у Юрия Павловича и его команды нет шапкозакидательского настроения, и все понимают что в переди ещё 90 минут...

      3
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      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > mdu86 18 февраля 2018, 11:42

      На это и надеюсь! Но ведь футболисты тоже люди и они тоже читают всю эту хрень! И, после таких вот эпитетов, поневоле начинаешь воспринимать себя всемогущим, а это никчему хорошему не приведет!!! В Спартаке и Зените собирались до финала дойти, в итоге Спартак вылетел со 100% вероятностью да и Зенит сомневаюсь что пройдет дальше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 февраля 2018, 09:10

      да

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 февраля 2018, 04:58

      Импортные тренеры отдыхают....Палыч это русский самородок)))

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 18 февраля 2018, 00:28

      igfksxшпалыч это круто

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 00:19

      У Шпалыча лучший сезон за его 70 лет с гаком.

      1
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > paracetamol 18 февраля 2018, 13:21

      Да нет, ты чего,далеко не лучший!!!

      2
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