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  • Понедельник: «Спартаку» нужно помнить о своей футбольной чести в ответной игре с «Атлетиком»

Понедельник: «Спартаку» нужно помнить о своей футбольной чести в ответной игре с «Атлетиком»

17 февраля 2018, 17:38
19

Бывший нападающий «Спартака» Виктор Понедельник оценил выступление красно-белых в первом матче 1/16 финала с «Атлетиком», в котором в Москве подопечные Массимо Карреры уступили со счетом 1:3.

«Очень много критики получила оборона «Спартака». Это так. Но у меня остались вопросы и по ряду других моментов. Например, по игре атакующей линии. Потенциал здесь у красно-белых большой, а вот эффективность действий в атаке была явно слабоватой. Да, имели преимущество, да, была пара моментов, когда мяч попадал в стойку или спасал вратарь гостей. Но эти моменты создавал опорный полузащитник Глушаков. А вот те, от кого мы привыкли ждать забитых мячей, выглядели не ахти.

Например, совсем растворился на поле Промес. Я замечаю это за ним не впервые, причем подобные случаи стали повторяться именно в матчах с европейскими соперниками. Да и вообще, такое ощущение, что у голландца это, к сожалению, постепенно входит в привычку. Его очень грамотно прессинговали, не давая добраться до мяча и Промес, особенно в первом тайме, выпадал из игры. Не впечатлил и Луис Адриано, поскольку одного старания в игре мало. В таких матчах требуется куда большая эффективность, слаженность действий с партнерами. А у спартаковцев наблюдались явные разрывы между линиями, звеньями.

Второй момент. На мой взгляд, Массимо Каррера все-таки затянул с заменами. Не знаю, почему на поле раньше не было Зе Луиша. Тренерам виднее, однако с его выходом спартаковцы в атаке повеселели. Да и партнеры почувствовали рядом человека, с кем можно наладить игру. Ну и еще вопрос: почему Каррера убрал с поля Глушакова? Мало того, что он был самым активным в команде, но Денис еще и капитан. Глушаков боец, может и в подыгрыше сыграть, и сзади помочь, и вперед подключиться. Полностью выкладывался и в этом матче. Конечно, тренерское умение делать грамотные замены, причем делать их вовремя, замены, способные перевернуть игру – это великое дело для любого специалиста. Тут должно сказываться и тренерское чутье, и его опыт. Будем надеяться, что Каррера понемногу все эти столь необходимые качества приобретет и, в частности, сделает правильные выводы из этой игры. Как и спартаковские футболисты.

«Атлетик» – это не гранд испанского футбола, не «Реал» или «Барселона». Но даже на фоне этой команды брак спартаковцев в передачах, в обработке мяча удивлял. «Атлетик» действовал довольно просто, без выкрутасов, но с мячом игроки работали очень грамотно. Поэтому и затрачивали гораздо меньше усилий на бесполезную беготню. А дома при своей горячей публике, в отсутствии непривычного мороза баскам, думаю, будет еще комфортнее. Константин Бесков, помнится, любил повторять: все проиграно, кроме чести. Не знаю, как насчет того, что проиграно все. А вот о своей футбольной чести спартаковцам надо в ответной игре помнить», – написал Понедельник в своем блоге на портале Bobsoccer.

Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

Источник: Бобсоккер
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1518879353
только на воспоминания и надежда.. игры то нет..
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Антон bx14e
1518879779
Спартак помнит!! "Кутеповы и прочие" не помнят..
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patra
1518880015
Продули беззубо, даже при 1:3 чемпион России обязан пройти Атлетик.
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Spartanez 300
1518880782
Про футбольную честь всегда нужно помнить , а тут нужно просто собраться и надрать им задницу хотя шансов маловато , но все равно желаю Спартаку удачи .
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Павел Амурский
1518881500
Какая честь на формальном матче, 7-0 лишь бы не повторить.
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multiscan
1518881696
Да в первом матче и честь уже проиграна, к сожалению!
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OfaZavr
1518882873
в целом согласен и насчет Промеса тоже стал удивлять иногда и как правильно было замечено в еврокубковых матчах где и он себя может показать и команде помощь очень нужна его почему-то стало невидно все чаще и чаще, может на ответный матч поставить тех кто более мотивирован и ему урок будет.
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Psih86
1518884070
Какая честь и все такое...у них тупо мастерства не хватает. В Испании будет счет ни меньше !!! Спартачи не обижайтесь,а смотрите правде в глаза !!!
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niko5
1518887858
Ну,не надо столь гневно осуждать проигрыш!Во первых-это первый матч после перерыва!Во вторых(я так думаю) что Массимо маненько не угадал с составом! Ребров.2-Мельгарехо а не Ханни или Роша!И не надо менять то и дело защиту!Пора определиться с основой!!Они на этом поражении должны(я думаю что сделают правильный выбор) завоевать кубок и выйти в ЛЧ-желательно с первого места!И в ответном матче попу не рвать,а наоборот расслабиться и сыграть примерно так как с Севильей дома!!!
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zigbert
1518940605
Критики много,но из этих ошибок нужно сделать правильные выводы.
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