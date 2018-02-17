Понедельник: «Спартаку» нужно помнить о своей футбольной чести в ответной игре с «Атлетиком»

Бывший нападающий «Спартака» Виктор Понедельник оценил выступление красно-белых в первом матче 1/16 финала с «Атлетиком», в котором в Москве подопечные Массимо Карреры уступили со счетом 1:3.

«Очень много критики получила оборона «Спартака». Это так. Но у меня остались вопросы и по ряду других моментов. Например, по игре атакующей линии. Потенциал здесь у красно-белых большой, а вот эффективность действий в атаке была явно слабоватой. Да, имели преимущество, да, была пара моментов, когда мяч попадал в стойку или спасал вратарь гостей. Но эти моменты создавал опорный полузащитник Глушаков. А вот те, от кого мы привыкли ждать забитых мячей, выглядели не ахти.

Например, совсем растворился на поле Промес. Я замечаю это за ним не впервые, причем подобные случаи стали повторяться именно в матчах с европейскими соперниками. Да и вообще, такое ощущение, что у голландца это, к сожалению, постепенно входит в привычку. Его очень грамотно прессинговали, не давая добраться до мяча и Промес, особенно в первом тайме, выпадал из игры. Не впечатлил и Луис Адриано, поскольку одного старания в игре мало. В таких матчах требуется куда большая эффективность, слаженность действий с партнерами. А у спартаковцев наблюдались явные разрывы между линиями, звеньями.

Второй момент. На мой взгляд, Массимо Каррера все-таки затянул с заменами. Не знаю, почему на поле раньше не было Зе Луиша. Тренерам виднее, однако с его выходом спартаковцы в атаке повеселели. Да и партнеры почувствовали рядом человека, с кем можно наладить игру. Ну и еще вопрос: почему Каррера убрал с поля Глушакова? Мало того, что он был самым активным в команде, но Денис еще и капитан. Глушаков боец, может и в подыгрыше сыграть, и сзади помочь, и вперед подключиться. Полностью выкладывался и в этом матче. Конечно, тренерское умение делать грамотные замены, причем делать их вовремя, замены, способные перевернуть игру – это великое дело для любого специалиста. Тут должно сказываться и тренерское чутье, и его опыт. Будем надеяться, что Каррера понемногу все эти столь необходимые качества приобретет и, в частности, сделает правильные выводы из этой игры. Как и спартаковские футболисты.

«Атлетик» – это не гранд испанского футбола, не «Реал» или «Барселона». Но даже на фоне этой команды брак спартаковцев в передачах, в обработке мяча удивлял. «Атлетик» действовал довольно просто, без выкрутасов, но с мячом игроки работали очень грамотно. Поэтому и затрачивали гораздо меньше усилий на бесполезную беготню. А дома при своей горячей публике, в отсутствии непривычного мороза баскам, думаю, будет еще комфортнее. Константин Бесков, помнится, любил повторять: все проиграно, кроме чести. Не знаю, как насчет того, что проиграно все. А вот о своей футбольной чести спартаковцам надо в ответной игре помнить», – написал Понедельник в своем блоге на портале Bobsoccer.

Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.