Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Понедельник: «Спартаку» нужно помнить о своей футбольной чести в ответной игре с «Атлетиком»

    Бывший нападающий «Спартака» Виктор Понедельник оценил выступление красно-белых в первом матче 1/16 финала с «Атлетиком», в котором в Москве подопечные Массимо Карреры уступили со счетом 1:3.

    «Очень много критики получила оборона «Спартака». Это так. Но у меня остались вопросы и по ряду других моментов. Например, по игре атакующей линии. Потенциал здесь у красно-белых большой, а вот эффективность действий в атаке была явно слабоватой. Да, имели преимущество, да, была пара моментов, когда мяч попадал в стойку или спасал вратарь гостей. Но эти моменты создавал опорный полузащитник Глушаков. А вот те, от кого мы привыкли ждать забитых мячей, выглядели не ахти.

    Например, совсем растворился на поле Промес. Я замечаю это за ним не впервые, причем подобные случаи стали повторяться именно в матчах с европейскими соперниками. Да и вообще, такое ощущение, что у голландца это, к сожалению, постепенно входит в привычку. Его очень грамотно прессинговали, не давая добраться до мяча и Промес, особенно в первом тайме, выпадал из игры. Не впечатлил и Луис Адриано, поскольку одного старания в игре мало. В таких матчах требуется куда большая эффективность, слаженность действий с партнерами. А у спартаковцев наблюдались явные разрывы между линиями, звеньями.

    Второй момент. На мой взгляд, Массимо Каррера все-таки затянул с заменами. Не знаю, почему на поле раньше не было Зе Луиша. Тренерам виднее, однако с его выходом спартаковцы в атаке повеселели. Да и партнеры почувствовали рядом человека, с кем можно наладить игру. Ну и еще вопрос: почему Каррера убрал с поля Глушакова? Мало того, что он был самым активным в команде, но Денис еще и капитан. Глушаков боец, может и в подыгрыше сыграть, и сзади помочь, и вперед подключиться. Полностью выкладывался и в этом матче. Конечно, тренерское умение делать грамотные замены, причем делать их вовремя, замены, способные перевернуть игру – это великое дело для любого специалиста. Тут должно сказываться и тренерское чутье, и его опыт. Будем надеяться, что Каррера понемногу все эти столь необходимые качества приобретет и, в частности, сделает правильные выводы из этой игры. Как и спартаковские футболисты.

    «Атлетик» – это не гранд испанского футбола, не «Реал» или «Барселона». Но даже на фоне этой команды брак спартаковцев в передачах, в обработке мяча удивлял. «Атлетик» действовал довольно просто, без выкрутасов, но с мячом игроки работали очень грамотно. Поэтому и затрачивали гораздо меньше усилий на бесполезную беготню. А дома при своей горячей публике, в отсутствии непривычного мороза баскам, думаю, будет еще комфортнее. Константин Бесков, помнится, любил повторять: все проиграно, кроме чести. Не знаю, как насчет того, что проиграно все. А вот о своей футбольной чести спартаковцам надо в ответной игре помнить», – написал Понедельник в своем блоге на портале Bobsoccer.

    Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2018 17:38
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 10:56

      Критики много,но из этих ошибок нужно сделать правильные выводы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 февраля 2018, 07:31

      Ответную игру надо по любому выигрывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 февраля 2018, 00:03

      Честь не бывает футбольной, дорогой многоуважаемый Виктор Владимирович — она либо есть, либо нет. У нынешних футболистов, в отличии от Вас, ее нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 февраля 2018, 20:17

      Какая честь. Сплошной позор. Хватит тулить эту командочку везде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      niko5 17 февраля 2018, 20:17

      Ну,не надо столь гневно осуждать проигрыш!Во первых-это первый матч после перерыва!Во вторых(я так думаю) что Массимо маненько не угадал с составом! Ребров.2-Мельгарехо а не Ханни или Роша!И не надо менять то и дело защиту!Пора определиться с основой!!Они на этом поражении должны(я думаю что сделают правильный выбор) завоевать кубок и выйти в ЛЧ-желательно с первого места!И в ответном матче попу не рвать,а наоборот расслабиться и сыграть примерно так как с Севильей дома!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > niko5 17 февраля 2018, 21:41

      niko 5,ты,сволочь,шестидесятилетняя! засунь свои минусы себе в старое очко,дЭбил! больше полувека прожил,а разговаривать не научился...
      а комментарии твои ограничиваются одними "респектами и уважухами"..никакой аргументации.стыдно должно быть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 февраля 2018, 19:52

      не проиграем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 февраля 2018, 19:51

      Играть надо,а не гулять по полю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 февраля 2018, 19:50

      У команды 0-7 нет чести.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 17 февраля 2018, 19:14

      Какая честь и все такое...у них тупо мастерства не хватает. В Испании будет счет ни меньше !!! Спартачи не обижайтесь,а смотрите правде в глаза !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 18:54

      в целом согласен и насчет Промеса тоже стал удивлять иногда и как правильно было замечено в еврокубковых матчах где и он себя может показать и команде помощь очень нужна его почему-то стало невидно все чаще и чаще, может на ответный матч поставить тех кто более мотивирован и ему урок будет.

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11