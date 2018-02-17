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  • Манише: «Возможно, что я окажусь в одном из российских клубов»

Манише: «Возможно, что я окажусь в одном из российских клубов»

17 февраля 2018, 11:36
11

Бывший полузащитник «Динамо» Манише сообщил о готовности вернуться в Россию. Как отметил португалец, он готов выслушать предложения.

«Да, сейчас я занят, но вы же знаете, что я всегда открыт к предложениям, поэтому не могу ничего исключать.

В будущем вполне возможно, что я окажусь в одном из российских клубов, учитывая то, что я уже очень хорошо изучил вашу страну, российский менталитет, и у меня здесь много друзей. Я буду рад вновь попробовать себя в России», – сказал Манише.

Последним клубом 40-летнего португальца был «Спортинг», за который он отыграл в сезоне-2010/2011.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Манише
Комментарии (11)
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Artemka69
1518856867
Если только дворником,ну или уборщиком!!В таком то возрасте!
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acer2003
1518856920
В поход за баблом ???) Сомневаюсь, что кто то сделает ему предложение...
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Антон bx14e
1518857455
Чтобы опять раскритиковать так сильно не подходящие ему страну,людей и климат!?
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Вомбат
1518858432
Ага, давай в Тосно, туда уже одного бывшего игрока взяли в нападение. Правда тебе придется выходить на поле за миллион рублей в месяц да еще и ковылять по нему надо будет без костылей...
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Супермачо
1518860375
Му...о толстомордое, в прошлый раз всех дерьмом пообливал после ухода из нашего клуба, надо было ему на Кубке легенд е...о начистить.
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zigbert
1518862549
Он просто обязан поработать в Динамо.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1518877601
Этот нытик даром не нужен.Прибавку к пенсии захотел.
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woyser
1518880371
Хочет тренерскую карьеру начать на российской земле.
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Ще Гевара
1518935198
Пригласить в Зенит, а подсунуть контракт с фк Нарьян - Мар!
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Yurik96
1518943683
Езжай отсюда, в Китай!
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