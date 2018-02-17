Манише: «Возможно, что я окажусь в одном из российских клубов»

Бывший полузащитник «Динамо» Манише сообщил о готовности вернуться в Россию. Как отметил португалец, он готов выслушать предложения.

«Да, сейчас я занят, но вы же знаете, что я всегда открыт к предложениям, поэтому не могу ничего исключать.

В будущем вполне возможно, что я окажусь в одном из российских клубов, учитывая то, что я уже очень хорошо изучил вашу страну, российский менталитет, и у меня здесь много друзей. Я буду рад вновь попробовать себя в России», – сказал Манише.

Последним клубом 40-летнего португальца был «Спортинг», за который он отыграл в сезоне-2010/2011.