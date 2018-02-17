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    Манише: «Возможно, что я окажусь в одном из российских клубов»

    Бывший полузащитник «Динамо» Манише сообщил о готовности вернуться в Россию. Как отметил португалец, он готов выслушать предложения.

    «Да, сейчас я занят, но вы же знаете, что я всегда открыт к предложениям, поэтому не могу ничего исключать.

    В будущем вполне возможно, что я окажусь в одном из российских клубов, учитывая то, что я уже очень хорошо изучил вашу страну, российский менталитет, и у меня здесь много друзей. Я буду рад вновь попробовать себя в России», – сказал Манише.

    Последним клубом 40-летнего португальца был «Спортинг», за который он отыграл в сезоне-2010/2011.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2018 11:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 18 февраля 2018, 11:48

      Езжай отсюда, в Китай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 февраля 2018, 09:26

      Пригласить в Зенит, а подсунуть контракт с фк Нарьян - Мар!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 17 февраля 2018, 18:12

      Хочет тренерскую карьеру начать на российской земле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 17 февраля 2018, 17:26

      Этот нытик даром не нужен.Прибавку к пенсии захотел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 13:15

      Он просто обязан поработать в Динамо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 17 февраля 2018, 13:00

      Я надеюсь он пошутил ,иначе в Португалии очень плохое мнение о российском футболе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 17 февраля 2018, 12:39

      Му...о толстомордое, в прошлый раз всех дерьмом пообливал после ухода из нашего клуба, надо было ему на Кубке легенд е...о начистить.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 февраля 2018, 12:07

      Ага, давай в Тосно, туда уже одного бывшего игрока взяли в нападение. Правда тебе придется выходить на поле за миллион рублей в месяц да еще и ковылять по нему надо будет без костылей...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 февраля 2018, 11:50

      Чтобы опять раскритиковать так сильно не подходящие ему страну,людей и климат!?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 февраля 2018, 11:42

      В поход за баблом ???)
      Сомневаюсь, что кто то сделает ему предложение...

      1
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