Волейболист Спиридонов: «На каждый матч «Спартака» ставлю минимум 100 тысяч»

Волейболист красноярского «Енисея» и болельщик московского ФК «Спартак» Алексей Спиридонов признался, что регулярно ставит на матчи своего любимого клуба. Минимальная сумма состоит из пяти нулей.

«На каждую игру красно-белых ставлю на них минимум 100 тысяч рублей. Дело в том, что я всегда верю в свою команду. В этом сезоне немало проиграл, но зато сколько выиграл в прошлом...», – сказал спортсмен.

Спиридонов – чемпион Европы 2013 года, победитель Мировой лиги.