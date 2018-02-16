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    Волейболист Спиридонов: «На каждый матч «Спартака» ставлю минимум 100 тысяч»

    Волейболист красноярского «Енисея» и болельщик московского ФК «Спартак» Алексей Спиридонов признался, что регулярно ставит на матчи своего любимого клуба. Минимальная сумма состоит из пяти нулей.

    «На каждую игру красно-белых ставлю на них минимум 100 тысяч рублей. Дело в том, что я всегда верю в свою команду. В этом сезоне немало проиграл, но зато сколько выиграл в прошлом...», – сказал спортсмен.

    Спиридонов – чемпион Европы 2013 года, победитель Мировой лиги.

    Источник: YouTube

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    16.02.2018 19:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +592

      spaike 17 февраля 2018, 03:42

      Вместо того чтобы делать такие ставки лучше вылечил бы свой больной мозг. Может после этого хоть начал бы играть достойно.

      1
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      Рейтинг: +46

      Evgenn200 16 февраля 2018, 22:11

      Почему-то выкладывают мнение только спартачей. В начале убогий теннесист, теперь волейболист.Кто-то в бомбардире точно за легионеро-народную команду.

      0
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      Рейтинг: +46

      Evgenn200 16 февраля 2018, 22:06

      Кому вообще интересно, что там сделал какой-то волейболист...Пусть ставит, скоро с голой жопой останется

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 февраля 2018, 21:45

      Верить можно, но зачем бабки просерать.

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 16 февраля 2018, 21:10

      за 100тысяч лучше бы мозги себе вправил.может ахинею бросит нести.уважение иметь надо к другим командам.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 февраля 2018, 21:05

      Ставил , ставлю , и буду ставить .... Это уже диагноз !

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 февраля 2018, 20:44

      за меня хоть один раз поставь только не 100 а 200 шт. если выиграю 100 верну тебе хорошо и мне ништяк

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 февраля 2018, 20:38

      сказочный долбо*б. Как и Кафель...

      5
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      Рейтинг: +22

      patra 16 февраля 2018, 20:10

      Неплохо живут на Руси игровики.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > patra 16 февраля 2018, 21:44

      Не игровики,а дебилы ((

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 февраля 2018, 20:01

      Бомбардиру неймётся!
      Опять интервью с этим имбицилом ((
      Человечишка , что сказать...

      6
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