«Лестер», «Челси» и «Атлетико» поспорят за брата Азара

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Торган Азар летом может сменить клуб.

Согласно Het Laatste Niuews, скауты «Лестер Сити» несколько раз наблюдали за Азаром по ходу сезона. Сообщается, что «лисы» готовы предложить бельгийцу контракт. В числе кандидатов на 24-летнего футболиста – «Атлетико».

По информации источника, в покупке игрока также заинтересован «Челси», которому он принадлежал с 2012 по 2015 год. За главную команду синих выступает старший брат Торгана Эден Азар.

Статистика Торгана Азара в текущем сезоне – восемь голов и результативных передач в 25 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.