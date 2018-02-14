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    Адриано: «Я пришел в «Спартак» выигрывать трофеи»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своем переходе в московский клуб, а также поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.

    «Я пришел в «Спартак» выигрывать трофеи. Мне нужен был новый вызов, я хотел играть на высоком уровне постоянно, потому что в «Милане» было по-другому.

    Мне было важно снова получать регулярную практику, как в «Шахтере», я очень скучал по игре. Так что я приехал сюда полным желания играть, выкладываться на поле и помогать команде побеждать в турнирах. Так и произошло: мы выиграли Суперкубок и чемпионат России.

    Я считаю, мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. Наша ошибка в том, что мы дважды сыграли вничью там, где должны были побеждать. Пропускали ответные голы в концовках тех матчей. Нужно было сохранять концентрацию до финального свистка, но, увы, мы пропустили два совсем не обязательных гола [от «Марибора»]. В конечном счете это повлияло на наше выступление», — сказал Адриано.

    Завтра «Спартак» сыграет матч против «Атлетика» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 23:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:07

      продолжайте в том же духе мы только рады будем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 февраля 2018, 10:02

      Слава богу он доказывает это хорошей игрой! В Милане не получилось, у нас заиграл, умница!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 февраля 2018, 06:35

      Будь и дальше так же уверен в себе и у вас все получится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 февраля 2018, 06:23

      А кто против?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 15 февраля 2018, 06:23

      Молодец продолжай подтверждать свой класс.Удачи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 февраля 2018, 05:40

      Точно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 февраля 2018, 03:41

      побеждайте ---- всё тогда будет у вас

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 00:45

      Мы припомним тебе эти слова! Но не для того, чтобы попрекнуть, а чтобы пожать тебе руку, успехов!!!

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 февраля 2018, 00:42

      Громко сказано. Сегодня посмотрим. Удачи тебе, Луис.

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 15 февраля 2018, 00:01

      Луис -всё в твоих ногах!

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