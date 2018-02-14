Адриано: «Я пришел в «Спартак» выигрывать трофеи»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своем переходе в московский клуб, а также поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Я пришел в «Спартак» выигрывать трофеи. Мне нужен был новый вызов, я хотел играть на высоком уровне постоянно, потому что в «Милане» было по-другому.

Мне было важно снова получать регулярную практику, как в «Шахтере», я очень скучал по игре. Так что я приехал сюда полным желания играть, выкладываться на поле и помогать команде побеждать в турнирах. Так и произошло: мы выиграли Суперкубок и чемпионат России.

Я считаю, мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. Наша ошибка в том, что мы дважды сыграли вничью там, где должны были побеждать. Пропускали ответные голы в концовках тех матчей. Нужно было сохранять концентрацию до финального свистка, но, увы, мы пропустили два совсем не обязательных гола [от «Марибора»]. В конечном счете это повлияло на наше выступление», — сказал Адриано.

Завтра «Спартак» сыграет матч против «Атлетика» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.