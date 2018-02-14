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Адриано: «Я пришел в «Спартак» выигрывать трофеи»

14 февраля 2018, 23:50
10

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своем переходе в московский клуб, а также поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Я пришел в «Спартак» выигрывать трофеи. Мне нужен был новый вызов, я хотел играть на высоком уровне постоянно, потому что в «Милане» было по-другому.

Мне было важно снова получать регулярную практику, как в «Шахтере», я очень скучал по игре. Так что я приехал сюда полным желания играть, выкладываться на поле и помогать команде побеждать в турнирах. Так и произошло: мы выиграли Суперкубок и чемпионат России.

Я считаю, мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. Наша ошибка в том, что мы дважды сыграли вничью там, где должны были побеждать. Пропускали ответные голы в концовках тех матчей. Нужно было сохранять концентрацию до финального свистка, но, увы, мы пропустили два совсем не обязательных гола [от «Марибора»]. В конечном счете это повлияло на наше выступление», — сказал Адриано.

Завтра «Спартак» сыграет матч против «Атлетика» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mr_Murder
1518642088
Луис -всё в твоих ногах!
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+50/-50
1518644542
Громко сказано. Сегодня посмотрим. Удачи тебе, Луис.
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DOCTOR PENALTY
1518644734
Мы припомним тебе эти слова! Но не для того, чтобы попрекнуть, а чтобы пожать тебе руку, успехов!!!
Ответить
Полная Канистра
1518655292
побеждайте ---- всё тогда будет у вас
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яйва-яйва
1518662452
Точно!
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zigbert
1518664998
Молодец продолжай подтверждать свой класс.Удачи.
Ответить
RedWhiteFans2
1518665023
А кто против?
Ответить
Диктор
1518665702
Будь и дальше так же уверен в себе и у вас все получится.
Ответить
Опорник84
1518678174
Слава богу он доказывает это хорошей игрой! В Милане не получилось, у нас заиграл, умница!
Ответить
OfaZavr
1518682052
продолжайте в том же духе мы только рады будем!
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