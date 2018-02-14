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  • Адурис: «Спартак» – великая команда. Они могли подготовиться к Лиге Европы, не играя официальных матчей»

Адурис: «Спартак» – великая команда. Они могли подготовиться к Лиге Европы, не играя официальных матчей»

14 февраля 2018, 19:00
11

37-летний нападающий «Атлетика» Ариц Адурис рассказал об ожиданиях от встречи со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Для нас это будет особая встреча. Мы многого от нее ждем. Ситуация в лиге для нас складывается не так, как нам бы хотелось, поэтому мы с воодушевлением ждем завтрашнего матча. Надеемся, что этого ждут и наши болельщики. Мы постараемся найти необходимый импульс.

Мы не слишком привыкли к холоду. В Бильбао сейчас прохладно, но это не идет в сравнение с московской погодой. Впрочем, холодно будет обеим командам, и мы постараемся приспособиться к погодным условиям. Мы хотим достойно выступить в Лиге Европы и сменить динамику выступлений на позитивную.

«Спартак» давно не играл официальных игр? Сейчас можно хорошо готовиться ко встречам, не играя крупных матчей. Мы знаем, что «Спартак» — великая команда, которая еще недавно играла в Лиге Чемпионов, и мы сделаем все возможное.

В современном футболе все зависит от результата. Если он далек от идеального, всегда возникают вопросы к тренеру. Не думаю, что можно найти одного виновника. Виновата вся команда. Мы профессионалы своего дела и достаточно долго играем, чтобы наша уверенность в себе пошатнулась. Мы не тратим энергию на то, что нарушает внутренний баланс в команде», — сказал форвард.

Ранее Адуриса отметил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Матч состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак Атлетик Адурис Ариц
Комментарии (11)
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upiter622
1518624602
Великие команды по 7 штук не пропускают!
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OfaZavr
1518624936
что верно то верно, правильно все сказал Ариц.
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panmon
1518625346
Да точно подготовились не играя. Вопрос в том КАК! Будем посмотреть(с)
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multiscan
1518625847
"Спартак" - великая команда? Ха-ха-ха! В советские времена, что-то близкое к величию было, да и то в узком кругу. Что будет дальше - посмотрим. Но, даже для возвращения к тому уровню, понадобятся годы! К тому же, состав был целиком отечественный. А что сейчас? Сплошные варяги, готовые слинять в любой момент, после того, как бабла накопят. Промес только клянётся и божится, что не уйдёт. Да кому он "там" нужен? А где наши? Один Глушаков мелькает, да и то, сегодня он играет относительно прилично, а завтра его обзовут чем-то вроде " второго Дзюбы".
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DOCTOR PENALTY
1518626996
Это он видимо решил подбодрить Глушакова, чтобы того ничто не беспокоило перед игрой
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zigbert
1518629702
Со своей колокольни сказал все по делу.Для Спартака товарняки закончились и тут не будет место для расслабленности.
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RotBerg
1518631028
Адурис смотрел квалификации за последние пять лет с участием Спартака?)
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Zeff
1518641892
Величие Спартака это нечто.
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