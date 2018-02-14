Адурис: «Спартак» – великая команда. Они могли подготовиться к Лиге Европы, не играя официальных матчей»

37-летний нападающий «Атлетика» Ариц Адурис рассказал об ожиданиях от встречи со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Для нас это будет особая встреча. Мы многого от нее ждем. Ситуация в лиге для нас складывается не так, как нам бы хотелось, поэтому мы с воодушевлением ждем завтрашнего матча. Надеемся, что этого ждут и наши болельщики. Мы постараемся найти необходимый импульс.

Мы не слишком привыкли к холоду. В Бильбао сейчас прохладно, но это не идет в сравнение с московской погодой. Впрочем, холодно будет обеим командам, и мы постараемся приспособиться к погодным условиям. Мы хотим достойно выступить в Лиге Европы и сменить динамику выступлений на позитивную.

«Спартак» давно не играл официальных игр? Сейчас можно хорошо готовиться ко встречам, не играя крупных матчей. Мы знаем, что «Спартак» — великая команда, которая еще недавно играла в Лиге Чемпионов, и мы сделаем все возможное.

В современном футболе все зависит от результата. Если он далек от идеального, всегда возникают вопросы к тренеру. Не думаю, что можно найти одного виновника. Виновата вся команда. Мы профессионалы своего дела и достаточно долго играем, чтобы наша уверенность в себе пошатнулась. Мы не тратим энергию на то, что нарушает внутренний баланс в команде», — сказал форвард.

Ранее Адуриса отметил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Матч состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.