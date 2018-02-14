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    Адурис: «Спартак» – великая команда. Они могли подготовиться к Лиге Европы, не играя официальных матчей»

    37-летний нападающий «Атлетика» Ариц Адурис рассказал об ожиданиях от встречи со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Для нас это будет особая встреча. Мы многого от нее ждем. Ситуация в лиге для нас складывается не так, как нам бы хотелось, поэтому мы с воодушевлением ждем завтрашнего матча. Надеемся, что этого ждут и наши болельщики. Мы постараемся найти необходимый импульс.

    Мы не слишком привыкли к холоду. В Бильбао сейчас прохладно, но это не идет в сравнение с московской погодой. Впрочем, холодно будет обеим командам, и мы постараемся приспособиться к погодным условиям. Мы хотим достойно выступить в Лиге Европы и сменить динамику выступлений на позитивную.

    «Спартак» давно не играл официальных игр? Сейчас можно хорошо готовиться ко встречам, не играя крупных матчей. Мы знаем, что «Спартак» — великая команда, которая еще недавно играла в Лиге Чемпионов, и мы сделаем все возможное.

    В современном футболе все зависит от результата. Если он далек от идеального, всегда возникают вопросы к тренеру. Не думаю, что можно найти одного виновника. Виновата вся команда. Мы профессионалы своего дела и достаточно долго играем, чтобы наша уверенность в себе пошатнулась. Мы не тратим энергию на то, что нарушает внутренний баланс в команде», — сказал форвард.

    Ранее Адуриса отметил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

    Матч состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2018 19:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 февраля 2018, 23:58

      Величие Спартака это нечто.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 февраля 2018, 20:57

      Адурис смотрел квалификации за последние пять лет с участием
      Спартака?)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 20:35

      Со своей колокольни сказал все по делу.Для Спартака товарняки закончились и тут не будет место для расслабленности.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 19:49

      Это он видимо решил подбодрить Глушакова, чтобы того ничто не беспокоило перед игрой

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 февраля 2018, 19:30

      "Спартак" - великая команда? Ха-ха-ха! В советские времена, что-то близкое к величию было, да и то в узком кругу. Что будет дальше - посмотрим. Но, даже для возвращения к тому уровню, понадобятся годы! К тому же, состав был целиком отечественный. А что сейчас? Сплошные варяги, готовые слинять в любой момент, после того, как бабла накопят. Промес только клянётся и божится, что не уйдёт. Да кому он "там" нужен? А где наши? Один Глушаков мелькает, да и то, сегодня он играет относительно прилично, а завтра его обзовут чем-то вроде " второго Дзюбы".

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > multiscan 14 февраля 2018, 20:18

      multiscan, это для идиотов, вроде тебя.

      12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > multiscan 14 февраля 2018, 20:22

      multiscan, и да, не только Глушаков. Кутепов, Комбаров, Зобнин выше упомянутый Глушаков, Селихов, Ещенко. Травмированные Тигиев, Джикия, Тимофеев. Теперь научись считать и по считай игроков в российским паспортом.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2018, 19:22

      Да точно подготовились не играя. Вопрос в том КАК!
      Будем посмотреть(с)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 19:15

      что верно то верно, правильно все сказал Ариц.

      3
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 14 февраля 2018, 19:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Великие команды по 7 штук не пропускают!

      -4
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