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  • Каррера: «Если будет холодно, перед игрой с «Атлетиком» выпьем по стопочке водки»

Каррера: «Если будет холодно, перед игрой с «Атлетиком» выпьем по стопочке водки»

14 февраля 2018, 14:15
37

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы смотрели игры соперника и изучали их игру. Они играют в хороший футбол. У них есть сильные игроки, в частности, в нападении, к примеру, Адурис. Для нас это будет сложный матч, мы будем очень внимательны.

Что касается нашей тактики на матч, мы будем отталкиваться от игры соперника и сделаем все, чтобы победить дома. Мы должны быть внимательными и не пропустить гол на своем поле.

Климатические условия могут повлиять на игру, но они одинаковы для каждой из команд. Поле будет в отличном состоянии, а это фундамент хорошей игры. Если будет очень холодно, то перед игрой выпьем по стопочке водки, чтобы согреться.

Матчи на сборах играются не на том уровне, что матчи чемпионата. Соперник провел 6 матчей в новом году в чемпионате и влился в темп игры. Думаю, что наша задача стоит в том, чтобы найти лучшую мотивацию, хотя перед такими важными матчами даже не нужно дополнительно мотивировать игроков и говорить с ними об этом.

Уход защитника Ляпорта? Я думаю, что это никак не повлияет на ход игры. Ляпорт – хороший игрок, но ему найдут замену, и ничего не измениться.

Скажется ли на предстоящих матчах кризис в игре «Атлетика»? Нет. Каждый матч отличается от других. Несмотря на то что они не могут добиться позитивных результатов в чемпионате, это все равно команда, против которой будет тяжело играть.

Думаю, что в международных матчах внутренние кризисы никак не влияют на команду. Все будет решаться в двух отдельных матчах», – сказал Каррера.

Красно-белые примут баскский клуб завтра.

Источник: Sport24
Лига Европы Спартак Атлетик Каррера Массимо
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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за ЦСКА с 1980г
1518607146
а мне нравится этот парень..
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DOCTOR PENALTY
1518607228
+++Однажды шотландцы на ЧЕ проводили такой эксперимент. Удачно получилось, вынесли наших с неплохим счётом.
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insider_retro
1518607433
Фундаментальное решение проблемы холода! Думаю, что полевые игроки на поле будут только растирать уши и облизываться, когда тренерский штаб будет согреваться в технической зоне!)) Успехов!
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baden69
1518607524
Для того, чтобы согреться пьют не водку, а коньяк. А вообще-то нужно двигаться побольше, тогда и мерзнуть не будете. Удачи в игре с Атлетиком.
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Тазит
1518607728
Бытие определяет сознание... Обрусел макаронник...
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Чикомас
1518607834
Нахрена водку то? Глушаков самогоном побалует..
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zigbert
1518608006
Каррера привыкает к русским традициям.
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Garrincha58
1518608198
а это не допинг? что скажут в УЕФА
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Pourport
1518609938
Парни,короче-за 3 очка дам похмелиться!(с)))
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oyabun
1518611566
Отличное чувство юмора у Массимо!
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