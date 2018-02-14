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    Каррера: «Если будет холодно, перед игрой с «Атлетиком» выпьем по стопочке водки»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мы смотрели игры соперника и изучали их игру. Они играют в хороший футбол. У них есть сильные игроки, в частности, в нападении, к примеру, Адурис. Для нас это будет сложный матч, мы будем очень внимательны.

    Что касается нашей тактики на матч, мы будем отталкиваться от игры соперника и сделаем все, чтобы победить дома. Мы должны быть внимательными и не пропустить гол на своем поле.

    Климатические условия могут повлиять на игру, но они одинаковы для каждой из команд. Поле будет в отличном состоянии, а это фундамент хорошей игры. Если будет очень холодно, то перед игрой выпьем по стопочке водки, чтобы согреться.

    Матчи на сборах играются не на том уровне, что матчи чемпионата. Соперник провел 6 матчей в новом году в чемпионате и влился в темп игры. Думаю, что наша задача стоит в том, чтобы найти лучшую мотивацию, хотя перед такими важными матчами даже не нужно дополнительно мотивировать игроков и говорить с ними об этом.

    Уход защитника Ляпорта? Я думаю, что это никак не повлияет на ход игры. Ляпорт – хороший игрок, но ему найдут замену, и ничего не измениться.

    Скажется ли на предстоящих матчах кризис в игре «Атлетика»? Нет. Каждый матч отличается от других. Несмотря на то что они не могут добиться позитивных результатов в чемпионате, это все равно команда, против которой будет тяжело играть.

    Думаю, что в международных матчах внутренние кризисы никак не влияют на команду. Все будет решаться в двух отдельных матчах», – сказал Каррера.

    Красно-белые примут баскский клуб завтра.

    Источник: Sport24

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    14.02.2018 14:15
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 февраля 2018, 14:08

      И закури на тренерской скамейке еще как Олег Иванович.

      0
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      Рейтинг: +40

      BrandMaster 15 февраля 2018, 06:36

      А испанцам надо подсыпать в еду канабиса, тогда будет супер матч. И спирта, а не водки, на войне, как на войне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      BrandMaster 15 февраля 2018, 06:34

      Все верно, стакан, не меньше, и не водки , а спирта! Тогда оборона Атлетика будет сломлена. Подручными средствами , например саперными лопатами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 14 февраля 2018, 18:56

      Допинг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 14 февраля 2018, 18:52

      За победу и мы не откажемся !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:41

      надеюсь это в шутку сказано, а если нет то Атлетик может воспользоваться нашим слишком разогретым состоянием))

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 14 февраля 2018, 18:00

      А ведь паря РУССКИЙ))))

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 14 февраля 2018, 17:28

      А вы и испанцам плесните для бодрости))

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 февраля 2018, 17:05

      хахаха

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2018, 16:54

      Нужно бухнуть по 2 губастых стакана вместе с игроками Атлетик, а после этого
      между собой игроки Спартака поиграют в футбол, т.к. противник будет в откате.

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