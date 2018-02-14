Каррера: «Если будет холодно, перед игрой с «Атлетиком» выпьем по стопочке водки»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы смотрели игры соперника и изучали их игру. Они играют в хороший футбол. У них есть сильные игроки, в частности, в нападении, к примеру, Адурис. Для нас это будет сложный матч, мы будем очень внимательны.

Что касается нашей тактики на матч, мы будем отталкиваться от игры соперника и сделаем все, чтобы победить дома. Мы должны быть внимательными и не пропустить гол на своем поле.

Климатические условия могут повлиять на игру, но они одинаковы для каждой из команд. Поле будет в отличном состоянии, а это фундамент хорошей игры. Если будет очень холодно, то перед игрой выпьем по стопочке водки, чтобы согреться.

Матчи на сборах играются не на том уровне, что матчи чемпионата. Соперник провел 6 матчей в новом году в чемпионате и влился в темп игры. Думаю, что наша задача стоит в том, чтобы найти лучшую мотивацию, хотя перед такими важными матчами даже не нужно дополнительно мотивировать игроков и говорить с ними об этом.

Уход защитника Ляпорта? Я думаю, что это никак не повлияет на ход игры. Ляпорт – хороший игрок, но ему найдут замену, и ничего не измениться.

Скажется ли на предстоящих матчах кризис в игре «Атлетика»? Нет. Каждый матч отличается от других. Несмотря на то что они не могут добиться позитивных результатов в чемпионате, это все равно команда, против которой будет тяжело играть.

Думаю, что в международных матчах внутренние кризисы никак не влияют на команду. Все будет решаться в двух отдельных матчах», – сказал Каррера.

Красно-белые примут баскский клуб завтра.