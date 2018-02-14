Буффон: «Решу вопрос о завершении карьеры после встречи с Мароттой»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил подробности возможного ухода из футбола по окончании сезона.

«Не хочу становится виновником фальшивых ожиданий. Скажу только, что перед завершением сезона меня ждет встреча с президентом клуба (Джузеппе Мароттой – прим. «Бомбардира»). Мы сядем, взвесим все аспекты ситуации и примем решение», – Calciomercato цитирует слова 40-летнего итальянца в эфире Canale 5.

Буффон пополнил состав «бьянконери» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за 54 миллионов евро. Сумма сделки до сих пор является рекордной для вратарей.

Вчера появилась информация о том, что чемпион мира-2006 может возобновить карьеру в сборной Италии. Буффон завершил выступления за национальную команду после невыхода на ЧМ-2018. Напомним, в стыковых матчах итальянцы уступили команде Швеции с общим счетом 0:1.