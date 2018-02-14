Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон: «Решу вопрос о завершении карьеры после встречи с Мароттой»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил подробности возможного ухода из футбола по окончании сезона.

    «Не хочу становится виновником фальшивых ожиданий. Скажу только, что перед завершением сезона меня ждет встреча с президентом клуба (Джузеппе Мароттой – прим. «Бомбардира»). Мы сядем, взвесим все аспекты ситуации и примем решение», – Calciomercato цитирует слова 40-летнего итальянца в эфире Canale 5.

    Буффон пополнил состав «бьянконери» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за 54 миллионов евро. Сумма сделки до сих пор является рекордной для вратарей.

    Вчера появилась информация о том, что чемпион мира-2006 может возобновить карьеру в сборной Италии. Буффон завершил выступления за национальную команду после невыхода на ЧМ-2018. Напомним, в стыковых матчах итальянцы уступили команде Швеции с общим счетом 0:1.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 17 февраля 2018, 14:17

      жаль, если уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      fanat1244 17 февраля 2018, 10:44

      Жаль очень, понятное дело, что Буффону 40 лет и он скоро уйдёт. Раньше я думал, что как же без Анджелло Перуцци Ювентус играть будет? А после появился Джиджи и всё встало на свои места. Будем надеяться, что Пинсольо и Щесны не будут играть намного хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 февраля 2018, 07:45

      Каким бы великим ни был, слово надо держать. Не надо уподобляться Месси и Ибрагимовичу. Решил - исполняй. Дайте дорогу молодым, Джиджи. Им подымать с колен Италию. Как игрок ты сделал что мог...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 20:55

      Может еще поиграешь .Легенда итальянского футбола,нам будет тебя не хватать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири 14 февраля 2018, 20:46

      Юве без Джиджи будет не та!
      А насчет сборной,надо держать слово! Собрался уходить,уходи с гордо поднятой головой,Легенда!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 февраля 2018, 19:55

      "Не хочу становится виновником фальшивых ожиданий" - монументальная фраза, сказанная Гордостью итальянского и Достоянием мирового футбола!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 14 февраля 2018, 19:15

      54 миллионов евро в 2001 году ? Это правда ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2018, 18:32

      Так с Моратой или Мораттой?
      Не надо возвращаться - уйди как Легенда

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11