Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Буффон: «Решу вопрос о завершении карьеры после встречи с Мароттой»

Буффон: «Решу вопрос о завершении карьеры после встречи с Мароттой»

14 февраля 2018, 18:24
8

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил подробности возможного ухода из футбола по окончании сезона.

«Не хочу становится виновником фальшивых ожиданий. Скажу только, что перед завершением сезона меня ждет встреча с президентом клуба (Джузеппе Мароттой – прим. «Бомбардира»). Мы сядем, взвесим все аспекты ситуации и примем решение», – Calciomercato цитирует слова 40-летнего итальянца в эфире Canale 5.

Буффон пополнил состав «бьянконери» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за 54 миллионов евро. Сумма сделки до сих пор является рекордной для вратарей.

Вчера появилась информация о том, что чемпион мира-2006 может возобновить карьеру в сборной Италии. Буффон завершил выступления за национальную команду после невыхода на ЧМ-2018. Напомним, в стыковых матчах итальянцы уступили команде Швеции с общим счетом 0:1.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1518622329
Так с Моратой или Мораттой? Не надо возвращаться - уйди как Легенда
Ответить
Percent
1518624912
54 миллионов евро в 2001 году ? Это правда ?
Ответить
insider_retro
1518627351
"Не хочу становится виновником фальшивых ожиданий" - монументальная фраза, сказанная Гордостью итальянского и Достоянием мирового футбола!
Ответить
Вамфири
1518630399
Юве без Джиджи будет не та! А насчет сборной,надо держать слово! Собрался уходить,уходи с гордо поднятой головой,Легенда!!!
Ответить
zigbert
1518630936
Может еще поиграешь .Легенда итальянского футбола,нам будет тебя не хватать.
Ответить
Danish Dynamite
1518669908
Каким бы великим ни был, слово надо держать. Не надо уподобляться Месси и Ибрагимовичу. Решил - исполняй. Дайте дорогу молодым, Джиджи. Им подымать с колен Италию. Как игрок ты сделал что мог...
Ответить
fanat1244
1518853475
Жаль очень, понятное дело, что Буффону 40 лет и он скоро уйдёт. Раньше я думал, что как же без Анджелло Перуцци Ювентус играть будет? А после появился Джиджи и всё встало на свои места. Будем надеяться, что Пинсольо и Щесны не будут играть намного хуже.
Ответить
Urry
1518866268
жаль, если уйдет
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
11:36
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
Вчера, 16:25
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
Вчера, 11:23
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+