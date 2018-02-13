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    Буффон может возобновить карьеру в сборной Италии

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может возобновить выступления за сборную Италии, несмотря на решение покинуть «скуадру адзурру» после непопадания команды на чемпионат мира-2018.

    После того, как итальянцы уступили Швеции в стыковых матчах за право участвовать в основном раунде мундиаля, вратарь заявил, что больше не намерен выходить на поле в футболке национальной команды.

    Тем не менее временно исполняющий обязанности главного тренера Италии Луиджи ди Бьяджо намерен вернуть 40-летнего футболиста в состав и вновь сделать его капитаном.

    Скорее всего, в ближайшее время Буффон объявит о том, что возвращается в сборную.

    Источник: Sport.sky.it

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    13.02.2018 15:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 февраля 2018, 22:18

      Как говорится старый конь борозды не испортит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 февраля 2018, 20:29

      да пора уже заканчивать, а то мечется как проститутка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2018, 18:09

      а над Месси смеялись, типа не мужик. А Буффон тогда кто? А?

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 февраля 2018, 16:59

      ждем возвращения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 13 февраля 2018, 16:06

      началось метание...сказал завершаешь? завершай, как мужик, касается и клуба и сборной, при всем уважении к Буффону

      4
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      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > NeoNaTe 14 февраля 2018, 08:10

      Не всё так просто например...

      0
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      Рейтинг: +1631

      sерж 13 февраля 2018, 15:43

      пусть возвращается,и побьет рекорд по проведенным матчам

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