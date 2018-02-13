Буффон может возобновить карьеру в сборной Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может возобновить выступления за сборную Италии, несмотря на решение покинуть «скуадру адзурру» после непопадания команды на чемпионат мира-2018.

После того, как итальянцы уступили Швеции в стыковых матчах за право участвовать в основном раунде мундиаля, вратарь заявил, что больше не намерен выходить на поле в футболке национальной команды.

Тем не менее временно исполняющий обязанности главного тренера Италии Луиджи ди Бьяджо намерен вернуть 40-летнего футболиста в состав и вновь сделать его капитаном.

Скорее всего, в ближайшее время Буффон объявит о том, что возвращается в сборную.