КДК отказал «Локомотиву» в перерассмотрении дела Вернблума и Денисова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал запрос «Локомотива» на повторное рассмотрение дела о нарушении Понтуса Вернблума на Игоре Денисове.

«Судья Карасев этот эпизод видел и расценил его игровым. Особая юрисдикция КДК действует только тогда, когда эпизод не замечен официальными лицами матча. Так происходит всегда», – сказал представитель органа.

Вернблум в текущем сезоне принял участие в 28 матчах армейцев, забив шесть голов и отдав три результативные передаче.

Вчера ЦСКА сыграл вничью 0:0 с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.