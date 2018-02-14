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    КДК отказал «Локомотиву» в перерассмотрении дела Вернблума и Денисова

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал запрос «Локомотива» на повторное рассмотрение дела о нарушении Понтуса Вернблума на Игоре Денисове.

    «Судья Карасев этот эпизод видел и расценил его игровым. Особая юрисдикция КДК действует только тогда, когда эпизод не замечен официальными лицами матча. Так происходит всегда», – сказал представитель органа.

    Вернблум в текущем сезоне принял участие в 28 матчах армейцев, забив шесть голов и отдав три результативные передаче.

    Вчера ЦСКА сыграл вничью 0:0 с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2018 16:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 февраля 2018, 18:38

      Надеемся этот парнокопытный летом свалит, и совсем здорово если оба парнокопытных свалят, и тот что в кабинетах рулит...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 февраля 2018, 16:59

      Натвори столько хрени в течение одной игры условный Тарасов - удалили бы моментально, еще и дискву впаяли минимум 5 игр. Но это ж Вернблум - ему можно.

      4
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Diesel133 14 февраля 2018, 18:11

      Вернблум играет жестко, а Тарасов - чаще "грязно".

      -1
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