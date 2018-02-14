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    Коутиньо: «Летом не получилось перейти в «Барселону». Я работал, чтобы не огорчать болельщиков «Ливерпуля»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал о переходе из «Ливерпуля» в январе.

    «Предложение поступило еще летом 2017 года и тогда я дал всем понять, что собираюсь уйти. Но организовать трансфер летом не получилось, и мне пришлось работать еще сильнее, чтобы болельщики не подумали, что я не выполняю своих обязанностей.

    Это было непросто. Я пережил несколько хороших моментов в «Ливерпуле» и болельщики отлично ко мне относились, даже несмотря на то, что я так и не выиграл с командой трофеев», – сказал 25-летний бразилец, выступавший за красных на протяжении пяти лет.

    Коутиньо принял участие в трех матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.

    Напомним, его трансфер стоимостью 120 миллионов евро стал вторым в истории по сумме. Первое место принадлежит Неймару, в августе перешедшему из каталонского клуба в «ПСЖ» за 222 миллиона.

    Источник: Mundodeportivo

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    14.02.2018 14:41
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