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    Терри в мае решит свое будущее

    Защитник «Астон Виллы» Джон Терри в ближайшее время готов определиться со своим будущим, сообщает Birmingham Mail. 37-летний англичанин рассмотрит все варианты продолжения карьеры в мае. Ранее сообщалось, что экс-капитан «Челси» готов стать тренером.

    Напомним, Терри перешел в клуб, представляющий чемпионшип, прошлым летом, перейдя из «Челси». В текущем сезоне Терри провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня этого года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 10:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 18 февраля 2018, 21:12

      Джонни, пора заканчивать брожение в низших лигах,ты же лицо АПЛ, сборной и Челси, а легенда достойна красивого и достойного ухода

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 12:48

      Ещё одна легенда уходит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 14 февраля 2018, 10:47

      Помощником главного в "Челси " , а набравшись опыта и самому стать главным тренером синих .

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 14 февраля 2018, 10:41

      Был капитаном ЧЕЛСИ

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