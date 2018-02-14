Терри в мае решит свое будущее

Защитник «Астон Виллы» Джон Терри в ближайшее время готов определиться со своим будущим, сообщает Birmingham Mail. 37-летний англичанин рассмотрит все варианты продолжения карьеры в мае. Ранее сообщалось, что экс-капитан «Челси» готов стать тренером.

Напомним, Терри перешел в клуб, представляющий чемпионшип, прошлым летом, перейдя из «Челси». В текущем сезоне Терри провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня этого года.