Варан — о матчах с «ПСЖ»: «Ответный матч будет решающим»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Для меня это, конечно, особые матчи, потому что «ПСЖ» — французская команда. Это будет отличный поединок между двумя грандами. Подбор игроков потрясающий, и мы ждем, что это будет большое двухматчевое противостояние. У нас достаточно опыта, чтобы понять: детали решают все в таких матчах.

Первый матч мы проводим дома, наши болельщики помогут нам. Они дадут нам дополнительную мотивацию. История клуба будет с нами.

Ответный матч будет решающим. Мы уже видели раньше, как некоторым командам удавалось перевернуть ход встреч. Если хотим выйти в следующий тур, надо провести две хороших игры», — сказал Варан.

Матч «Реал» – «ПСЖ» пройдет 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча состоится 6 марта.