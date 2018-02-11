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    Варан — о матчах с «ПСЖ»: «Ответный матч будет решающим»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Для меня это, конечно, особые матчи, потому что «ПСЖ» — французская команда. Это будет отличный поединок между двумя грандами. Подбор игроков потрясающий, и мы ждем, что это будет большое двухматчевое противостояние. У нас достаточно опыта, чтобы понять: детали решают все в таких матчах.

    Первый матч мы проводим дома, наши болельщики помогут нам. Они дадут нам дополнительную мотивацию. История клуба будет с нами.

    Ответный матч будет решающим. Мы уже видели раньше, как некоторым командам удавалось перевернуть ход встреч. Если хотим выйти в следующий тур, надо провести две хороших игры», — сказал Варан.

    Матч «Реал» – «ПСЖ» пройдет 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча состоится 6 марта.

    Источник: Marca

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    11.02.2018 20:32
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