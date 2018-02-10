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    Семин: «Ари? Он полностью готов к играм с «Ниццей»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после товарищеского матча против «Ференцвароша» (1:2) прокомментировал состояние нападающего Ари, который в январе восстановился от травмы.

    – Команда стала меньше пропускать – на первом сборе было семь голов, сейчас уже пять. Говорит ли это о том, что в обороне стали действовать надежнее?

    – Эта проблема существует, и мы, по крайней мере, работаем над ее решением. У нас есть еще четыре дня.

    – Вы рассказывали, что Ари наберет необходимую форму под конец сборов. Все ли у него в порядке?

    – Он полностью восстановился от травмы, вчера отыграл 90 минут [в матче со «Стремсгодсетом» (2:2). — прим.ред.], сил у него хватило. Я им доволен, могу сказать, что форму он набрал, полностью готов к играм с «Ниццей».

    «Локомотив» сыграет против «Ниццы» в рамках 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 числа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2018 23:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 12 февраля 2018, 15:08

      Бывает что иногда игрок может наоборот подпортить картину, кто знает как произойдёт ситуация с возвращением Ари, ведь кого то придётся посадить)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 февраля 2018, 09:48

      Желаю пройти Ниццу! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 февраля 2018, 00:29

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 11 февраля 2018, 00:19

      удачи в матчах с французами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 11 февраля 2018, 00:08

      Удачи во Франции

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2018, 00:05

      С возвращением, бомбардир!

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