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Семин: «Ари? Он полностью готов к играм с «Ниццей»

10 февраля 2018, 23:10
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после товарищеского матча против «Ференцвароша» (1:2) прокомментировал состояние нападающего Ари, который в январе восстановился от травмы.

– Команда стала меньше пропускать – на первом сборе было семь голов, сейчас уже пять. Говорит ли это о том, что в обороне стали действовать надежнее?

– Эта проблема существует, и мы, по крайней мере, работаем над ее решением. У нас есть еще четыре дня.

– Вы рассказывали, что Ари наберет необходимую форму под конец сборов. Все ли у него в порядке?

– Он полностью восстановился от травмы, вчера отыграл 90 минут [в матче со «Стремсгодсетом» (2:2). — прим.ред.], сил у него хватило. Я им доволен, могу сказать, что форму он набрал, полностью готов к играм с «Ниццей».

«Локомотив» сыграет против «Ниццы» в рамках 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 числа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Товарищеские матчи Локомотив Ницца Ференцварош Ари Семин Юрий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1518296704
С возвращением, бомбардир!
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kaa-71
1518296922
Удачи во Франции
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Sergej-74
1518297562
удачи в матчах с французами
Ответить
Борз-95
1518298154
Удачи
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Serjoga
1518331706
Желаю пройти Ниццу! Удачи!
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IVAN53
1518437320
Бывает что иногда игрок может наоборот подпортить картину, кто знает как произойдёт ситуация с возвращением Ари, ведь кого то придётся посадить)
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