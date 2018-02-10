Семин: «Ари? Он полностью готов к играм с «Ниццей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после товарищеского матча против «Ференцвароша» (1:2) прокомментировал состояние нападающего Ари, который в январе восстановился от травмы.

– Команда стала меньше пропускать – на первом сборе было семь голов, сейчас уже пять. Говорит ли это о том, что в обороне стали действовать надежнее?

– Эта проблема существует, и мы, по крайней мере, работаем над ее решением. У нас есть еще четыре дня.

– Вы рассказывали, что Ари наберет необходимую форму под конец сборов. Все ли у него в порядке?

– Он полностью восстановился от травмы, вчера отыграл 90 минут [в матче со «Стремсгодсетом» (2:2). — прим.ред.], сил у него хватило. Я им доволен, могу сказать, что форму он набрал, полностью готов к играм с «Ниццей».

«Локомотив» сыграет против «Ниццы» в рамках 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 числа.