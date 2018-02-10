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  • «Спартак» постарается осуществить трансфер Набиуллина на следующей неделе

«Спартак» постарается осуществить трансфер Набиуллина на следующей неделе

10 февраля 2018, 17:34
23

«Спартак», заинтересованный в приобретении левого защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, предпримет попытку осуществить переход 22-летнего игрока на следующей неделе.

Ранее столичный клуб уже пытался заполучить россиянина, но до сих пор получил от казанцев отказ.

Сообщается, что изначально красно-белые хотели арендовать футболиста этой зимой, однако такой вариант не устроил «Рубин». Теперь же москвичи могут предложить за полноценный трансфер 5 миллионов евро. В этом случае клуб из Татарстана, по всей вероятности, примет условия.

В текущем сезоне Набиуллин провел 15 матчей, отметившись одним голом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Набиуллин Эльмир
Комментарии (23)
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insider_retro
1518273897
Вода камень точит, а попытка покупку стимулирует!)))
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Diman67
1518274565
перейдет, и будет в спартаке еще один сдетствазасраптак
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Полная Канистра
1518275201
Бердыев команду топит всех на лево и направо похоже у него апатия на футбол наступила
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Рубинище
1518275283
Привоз Комбарова окончательно убедил Федуна в приобретении Набиулина.. Удачи ему.
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Сильвербой
1518275497
Новость вызывает сдержанный оптимизм, надеюсь переход состоится!
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mialkov
1518275969
Это очень хорошее приобретение, если, конечно, всё сложится.
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ivanthebest
1518278122
Думается не просто так Попова отдают в бесплатную аренду казанцам, в обмен на право приобретения Набиуллина. Ещё бы найти толкового правого заща российского, а то Ещенко не тащит...
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Диктор
1518278374
Ну сейчас в связи с аппетитом бразильца ,такой трансфер выглядит вполне уместным.
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OfaZavr
1518278417
очень даже хорошо, если конечно правда получиться подписать.
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zigbert
1518280725
Слухи об этом приобретении ходят давно.Спартак он точно не ослабит.
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