«Спартак» постарается осуществить трансфер Набиуллина на следующей неделе

«Спартак», заинтересованный в приобретении левого защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, предпримет попытку осуществить переход 22-летнего игрока на следующей неделе.

Ранее столичный клуб уже пытался заполучить россиянина, но до сих пор получил от казанцев отказ.

Сообщается, что изначально красно-белые хотели арендовать футболиста этой зимой, однако такой вариант не устроил «Рубин». Теперь же москвичи могут предложить за полноценный трансфер 5 миллионов евро. В этом случае клуб из Татарстана, по всей вероятности, примет условия.

В текущем сезоне Набиуллин провел 15 матчей, отметившись одним голом.