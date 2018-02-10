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    «Спартак» постарается осуществить трансфер Набиуллина на следующей неделе

    «Спартак», заинтересованный в приобретении левого защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, предпримет попытку осуществить переход 22-летнего игрока на следующей неделе.

    Ранее столичный клуб уже пытался заполучить россиянина, но до сих пор получил от казанцев отказ.

    Сообщается, что изначально красно-белые хотели арендовать футболиста этой зимой, однако такой вариант не устроил «Рубин». Теперь же москвичи могут предложить за полноценный трансфер 5 миллионов евро. В этом случае клуб из Татарстана, по всей вероятности, примет условия.

    В текущем сезоне Набиуллин провел 15 матчей, отметившись одним голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2018 17:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 11 февраля 2018, 13:01

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      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 февраля 2018, 04:55

      Для Спартака это отличное приобретение, а вот для Рубина может быть проблемой, непонятно каким образом Бердыев поднимет команду?!

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 февраля 2018, 03:49

      надо постараться
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      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2018, 22:38

      В случае перехода, Набиуллин будет иметь значительно больше шансов попасть на ЧМ и даже сыграть в основе сборной. Опыт, который он получит весной в играх за Спартак, гораздо ценнее, чем в Рубине, не в обиду казанцам. Потенциал у парня хороший.

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      Рейтинг: +15

      КБ из 51 рега 10 февраля 2018, 22:07

      до этого за 6 рубин не отдал,а сейчас за 5 отдаст!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 февраля 2018, 20:59

      Рубин решил в ФНЛ вылететь?

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 10 февраля 2018, 20:04

      Попов, поэтому поиграет бесплатно

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 19:38

      Слухи об этом приобретении ходят давно.Спартак он точно не ослабит.

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 19:00

      очень даже хорошо, если конечно правда получиться подписать.

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 февраля 2018, 18:59

      Ну сейчас в связи с аппетитом бразильца ,такой трансфер выглядит вполне уместным.

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