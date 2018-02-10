Мората: «Я должен уважать «Челси, но «Реал» есть «Реал»

Нападающий «Челси» Альваро Мората не исключил, что может вернуться в «Реал».

Испанец, перешедший в лондонский клуб из стана мадридцев прошлым летом за 70,6 миллиона фунтов стерлингов, не выходит на поле с 13 января из-за проблем со спиной.

«Вернусь ли я в «Реал» или подумаю, если завтра мне поступит такое предложение? Я должен уважать «Челси», который сделал очень многое для меня, но «Реал – это всегда «Реал», – сказал Мората.

Контракт 25-летнего футболиста с синими рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 31 матч, забив 12 голов и сделав четыре результативные передачи.