Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мората: «Я должен уважать «Челси, но «Реал» есть «Реал»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората не исключил, что может вернуться в «Реал».

    Испанец, перешедший в лондонский клуб из стана мадридцев прошлым летом за 70,6 миллиона фунтов стерлингов, не выходит на поле с 13 января из-за проблем со спиной.

    «Вернусь ли я в «Реал» или подумаю, если завтра мне поступит такое предложение? Я должен уважать «Челси», который сделал очень многое для меня, но «Реал – это всегда «Реал», – сказал Мората.

    Контракт 25-летнего футболиста с синими рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 31 матч, забив 12 голов и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 февраля 2018, 14:24

      Конте уйдет,по этому он тоже хочет валить от туда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 11 февраля 2018, 04:02

      Уверен,что бредовый перевод!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 10 февраля 2018, 20:40

      Опять здесь не правильный перевод,не сайт а помойку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 февраля 2018, 17:47

      Правильно
      РЕАЛ ЕСТЬ РЕАЛ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 10 февраля 2018, 17:28

      Вали в свой Реал... Хрусталь и тормоз для АПЛ! Любое косание соперника и он лежит как мясо, думает долго, а в АПЛ он полюбому знает по мелким поводам игру не останавливают и карточками просто так как балете не раскидываются! Нужен Таран типажа Косты! Нужен Лев а не котёнок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 февраля 2018, 16:54

      офигеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 февраля 2018, 15:42

      пацана кидают продают , а он и рад стараться.....
      никогда не понимал почему некоторые игроки считают реал и барсу лучшими клубами в мире.... в примере с моратой ещё куда не шло испанец воспитаник мб всё такое.... а вот многие другие.......... такое себе по мне ангийские 5 топ команд лучше этих двух клубов ну как минимум не хуже... в Германии 2-3 команды ну мб одна из них не много уступает а так тоже норм) Юва Италия...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > h3LL1k 10 февраля 2018, 15:52

      Ну.. испанец и воспитанник это да. А так .. почему? хз. Я думаю чисто из детства воспоминания, галактикос, столько сумбура было в нулевых, лучший клуб 21 века, и так далее. Просто так повелось издавна, вот и считается. Как бы уже зачетка" бренд" работает сам на себя) остается держать марку лишь и все. А то станет как с миланом, который также великий клуб, но теперь им нужно начинать все заново. А насчет англии не соглашусь. Если говорить об истории, то МЮ, Ливерпуль, арсенал могут рядом постоять с тем же реалом и барсой. Но никак не сити, ни шпоры, они ничего не добились. Челси ... ну мб, да и тот же арсенал сколько лет ничего выиграть кроме кубков не может.. Как по сути они могут стоять рядом с мадридом, барсой.. По истории - возможно, великие игроки, успехи, которые кончились 10 лет назад еще. А в германии то что... бавария.. Хз. Чисто мнение, попробовал обосновать, не знаю вышло ли)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      MrNao1 > h3LL1k 10 февраля 2018, 16:22

      Скорее тут ещё вопрос в престиже. А престиж для футболиста — более жирные рекламные контракты, то есть ещё больше денюжек.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > h3LL1k 10 февраля 2018, 17:26

      с Языка снял... Барса и РЕал очень много пиара... вот это да! А аргументов много почему им легче играть в той же ЛЧ зная как им легко в балете Ла лиге! В АПЛ любой аутсайдер не отдаст 3 очка любому фавориту просто так! И вторым составом в АПЛ не поиграешь никогда, порвут как тузик грелку любого ТОпа без основной обоймы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Yurini 10 февраля 2018, 17:57

      ну возможно ты прав насчет того, что вторым составом не поиграешь в апл. Но тогда где италия и германия например? там такая же ситуация как в ла лиге, в плане юве и бавария. ,Спорить то что ла лига сильнее апл тупость великая, просто топ клубы ла лиги сильнее топ клубов апл - это да, по крайней мере последние годы это очевидно. Но тут тоже есть объяснение. например то , что последняя команда апл или та что с чемпионшипа перешла в апл получает бабок больше условного реал сосьедада, вильяреала. Не говорят уже о всяких лас пальмасах, леванте, жирон , депортиво и прочих. Логично, что эти команды фиг что противопостовят топам, хотя леванте вон) дважды в ничью сыграл с реалом)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11