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Мората: «Я должен уважать «Челси, но «Реал» есть «Реал»

10 февраля 2018, 15:26
12

Нападающий «Челси» Альваро Мората не исключил, что может вернуться в «Реал».

Испанец, перешедший в лондонский клуб из стана мадридцев прошлым летом за 70,6 миллиона фунтов стерлингов, не выходит на поле с 13 января из-за проблем со спиной.

«Вернусь ли я в «Реал» или подумаю, если завтра мне поступит такое предложение? Я должен уважать «Челси», который сделал очень многое для меня, но «Реал – это всегда «Реал», – сказал Мората.

Контракт 25-летнего футболиста с синими рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 31 матч, забив 12 голов и сделав четыре результативные передачи.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Челси Реал Мората Альваро
Комментарии (12)
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h3LL1k
1518266542
пацана кидают продают , а он и рад стараться..... никогда не понимал почему некоторые игроки считают реал и барсу лучшими клубами в мире.... в примере с моратой ещё куда не шло испанец воспитаник мб всё такое.... а вот многие другие.......... такое себе по мне ангийские 5 топ команд лучше этих двух клубов ну как минимум не хуже... в Германии 2-3 команды ну мб одна из них не много уступает а так тоже норм) Юва Италия...
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bumer_moscow
1518270847
офигеть
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Yurini
1518272914
Вали в свой Реал... Хрусталь и тормоз для АПЛ! Любое косание соперника и он лежит как мясо, думает долго, а в АПЛ он полюбому знает по мелким поводам игру не останавливают и карточками просто так как балете не раскидываются! Нужен Таран типажа Косты! Нужен Лев а не котёнок!
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Axe111
1518274032
Правильно РЕАЛ ЕСТЬ РЕАЛ!!!!
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Psih86
1518284457
Опять здесь не правильный перевод,не сайт а помойку.
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Romio-xxx
1518310967
Уверен,что бредовый перевод!!!
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САНЁК17
1518348285
Конте уйдет,по этому он тоже хочет валить от туда
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