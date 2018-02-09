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    Терентьев: «Зенит» — вызов для меня. Я бы сто раз подумал над переходом в другой клуб РФПЛ»

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о том, почему решил вернуться в санкт-петербургский клуб.

    «Возвращение в «Зенит»? Это для меня определенный вызов. Если бы мне предложил переход любой другой российский клуб, я бы сто раз подумал и, может быть, пожалел. Но когда зовет «Зенит»… Лично для меня это особенный клуб. Если бы я этот вызов не принял, я бы еще больше жалел, хотя и сейчас не жалею. Для меня это особенное решение.

    С семи лет я начал играть в «Смене». Помню, как мы приходили в буфет, где тетя Виолетта кормит тебя сосисками, слушали радио — как там наши играют? Помню атмосферу, когда идешь на стадион с отцом, садишься в троллейбус и люди вокруг искренне радуются. Сама атмосфера тогда была радужнее и искреннее», — сказал Терентьев.

    Напомним, что Терентьев перешел в «Зенит» из «Ростова» летом прошлого года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.02.2018 20:39
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