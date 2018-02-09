Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон: «Могу сыграть в полузащите»

    Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, что может попробовать себя в новой роли. В молодежной команде «Бенфики» он исполнял роль хавбека. Теперь бразилец хочет попробовать это в команде Гвардиолы.

    «В «Бенфике» я не подводил, когда меня ставили в центр поля. Если будет необходимо, могу снова сыграть в полузащите. В Премьер-лиге это сложно, но для меня интересен такой вызов.

    Мне всегда нравилось играть с мячом ногами. Думаю, у меня прирожденный талант», – рассказал Эдерсон.

    В этом сезоне бразильский вратарь провел в английской Премьер-лиге 26 матчей, в которых пропустил 19 мячей.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2018 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Benzema 9 9 февраля 2018, 15:07

      Аха давай Де Брюнне на скамейку)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11