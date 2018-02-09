Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон: «Могу сыграть в полузащите»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, что может попробовать себя в новой роли. В молодежной команде «Бенфики» он исполнял роль хавбека. Теперь бразилец хочет попробовать это в команде Гвардиолы.

«В «Бенфике» я не подводил, когда меня ставили в центр поля. Если будет необходимо, могу снова сыграть в полузащите. В Премьер-лиге это сложно, но для меня интересен такой вызов.

Мне всегда нравилось играть с мячом ногами. Думаю, у меня прирожденный талант», – рассказал Эдерсон.

В этом сезоне бразильский вратарь провел в английской Премьер-лиге 26 матчей, в которых пропустил 19 мячей.