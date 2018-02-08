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    «Челси» не хочет увольнять Конте, чтобы не платить ему компенсацию 30 миллионов

    Руководство «Челси» недовольно результатами команды и намерено отправить в отставку главного тренера Антонио Конте. Лондонцы откладывают расторжение контракта до конца сезона, чтобы не платить итальянцу компенсацию 30 миллионов евро. Также они рассчитают, что Конте может расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

    Клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Он может возглавить команду по окончании сезона.

    «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 26 турах.

    Источник: Sport.es

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    08.02.2018 14:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 февраля 2018, 20:04

      Даже для Абрамовича 30 лямов - тоже деньги ! Это вам не Газпром !

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 февраля 2018, 17:50

      И так постоянно. Подписать контракт, вписать компенсацию, а потом ныть что хотят уволить но не хотят платить компенсацию.

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 8 февраля 2018, 17:08

      40 милионов за Дринквотера ,и 40 за Рудигера им не жалко было платить ..., купили бы человеку нормальных игроков , чтобы не было такой ситуации . Конте как минимум в 3-тренеров входит , лучше него не найти тренера для хотите результат , сплавте всяких Кайхилов , Рудигеров , и ***********

      1
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Sarco 8 февраля 2018, 21:33

      В Точку! Ты прям с языка снял!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 февраля 2018, 17:02

      просто тренер не для этой команды! Надо было Гвардиолу подписывать!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 февраля 2018, 16:13

      Конте топовый тренер. Его сливают. Надо искать крыс, которые сливают тренера.

      3
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      Рейтинг: +148

      Sarco > Тraumtanzеr 8 февраля 2018, 17:04

      Никто ,его не сливает , хвать этой херне верить , просто состав донный вот и все .

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Тraumtanzеr 8 февраля 2018, 21:32

      Правильно! Но может это просто спад команды и травмы основы! Увольнять категорически нельзя Тренера! Этот маразм с тренерами уже длится очень и очень долго! Челси нужен Конте и на долгий срок! Дали бы ему работать и тех кадров кого он реально хочеть видеть в команде! А то тратят деньги тупо на скамейку!

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Тraumtanzеr 9 февраля 2018, 08:38

      есть мысля, что зачинщик - АЗАР, которого не отпустили в Реал. плюс последние игры показывают ,что реально слив тренера идет

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 8 февраля 2018, 15:33

      Какой долба.б это придумал...Да у Челси сейчас проблемы,но это-не выход !!!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 14:47

      Ситуации, когда замешаны недовольство руководства, большие деньги и временные неудачи тренера, всегда урегулируются очень болезненно и, как правило в ущерб всем сторонам!

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