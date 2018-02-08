«Челси» не хочет увольнять Конте, чтобы не платить ему компенсацию 30 миллионов

Руководство «Челси» недовольно результатами команды и намерено отправить в отставку главного тренера Антонио Конте. Лондонцы откладывают расторжение контракта до конца сезона, чтобы не платить итальянцу компенсацию 30 миллионов евро. Также они рассчитают, что Конте может расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.



Клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Он может возглавить команду по окончании сезона.



«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 26 турах.