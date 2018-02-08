Зобнин: «О Ханни ничего плохого не могу сказать»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что победа над «Спартой» в заключительном товарищеском матче на втором подготовительном сборе была крайне важная для его команды.

«Нам нужно было выигрывать этот матч, потому что он был последний. Прибавили и в скорости, и в физике, и в технике. Я думаю, на поле все было видно.

О Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольется в коллектив и в нашу командную игру», – рассказал Зобнин.

Напомним, матч «Спартак» – «Спарта» завершился со счетом 2:1.