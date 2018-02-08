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Зобнин: «О Ханни ничего плохого не могу сказать»

8 февраля 2018, 11:21
14

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что победа над «Спартой» в заключительном товарищеском матче на втором подготовительном сборе была крайне важная для его команды.

«Нам нужно было выигрывать этот матч, потому что он был последний. Прибавили и в скорости, и в физике, и в технике. Я думаю, на поле все было видно.

О Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольется в коллектив и в нашу командную игру», – рассказал Зобнин.

Напомним, матч «Спартак» – «Спарта» завершился со счетом 2:1.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Ханни Софьян
Комментарии (14)
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acer2003
1518078191
Время покажет,плюсы и минусы этого приобретения!
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DOCTOR PENALTY
1518081664
Выводы делать слишком рано
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dendiesel
1518081897
Сам футболист не плохой....всё равно будет зависеть от командной игры в целом, важно то, чтобы вы были КОМАНДОЙ, единой системой!!!
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insider_retro
1518082707
Правильно!! Не ищите друг в друге плохое, а находите только хорошее и полезное! Тогда будет команда единомышленников с несгибаемым стержнем командного духа!!
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zigbert
1518083956
Хорошо бы слова Зобнина подтвердились.
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Диктор
1518084819
Ханни неплохо смотрелся на поле-очень хотелось бы чтобы он влился в команду.
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VVM1964
1518088442
Как говорится : " поживем - увидим " .
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Полная Канистра
1518099149
скоро начнутся очень важные и трудные бои и сплочённость коллектива очень важна во всём даже поддерживая друг друга хорошим словом
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OfaZavr
1518102090
ну что ж посмотрим как адаптируется и проявит себя, вчера только вначале выглядел нормально потом немного потерялся но пока судить не стоит.
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ramos6548
1518104864
пока нравится его игра и кажется что не зря его купили. Посмотрим как проявит себя в официальных матчах.
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