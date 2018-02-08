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    Зобнин: «О Ханни ничего плохого не могу сказать»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что победа над «Спартой» в заключительном товарищеском матче на втором подготовительном сборе была крайне важная для его команды.

    «Нам нужно было выигрывать этот матч, потому что он был последний. Прибавили и в скорости, и в физике, и в технике. Я думаю, на поле все было видно.

    О Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольется в коллектив и в нашу командную игру», – рассказал Зобнин.

    Напомним, матч «Спартак» – «Спарта» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.02.2018 11:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 09:33

      Ханни пусть с Глушаковым пообщается на эту тему. Денис когда в Спартак пришел из Локо - сразу был как влитой, как будто давно в команде.

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 8 февраля 2018, 20:02

      Нормально Ханни смотрится, мозги и техника есть, пока не сыгран, партнеры его не замечают, но это дело наживное.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 февраля 2018, 19:11

      Удачи ГазМясу!!!

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 февраля 2018, 18:47

      пока нравится его игра и кажется что не зря его купили. Посмотрим как проявит себя в официальных матчах.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 18:01

      ну что ж посмотрим как адаптируется и проявит себя, вчера только вначале выглядел нормально потом немного потерялся но пока судить не стоит.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 17:12

      скоро начнутся очень важные и трудные бои и сплочённость коллектива очень важна во всём даже поддерживая друг друга хорошим словом

      4
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 8 февраля 2018, 16:59

      Я думаю перед этим официальным,морозным матчем следовало бы провести одну тренировку например в Новосибирске,а не на югах,что бы потом в Москве чувствовать себя как рыба в воде!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2018, 13:13

      Ханни неплохо смотрелся на поле-очень хотелось бы чтобы он влился в команду.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 12:59

      Хорошо бы слова Зобнина подтвердились.

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 12:38

      Правильно!! Не ищите друг в друге плохое, а находите только хорошее и полезное!
      Тогда будет команда единомышленников с несгибаемым стержнем командного духа!!

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