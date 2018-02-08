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  • Чаушич: «Зенит» – лучшая команда России. Он немного сильнее «Спартака»

Чаушич: «Зенит» – лучшая команда России. Он немного сильнее «Спартака»

8 февраля 2018, 01:01
23

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата России.

«Самый тяжелый матч «Арсенал» в этом сезоне провел против «Зенита». Мы победили 1:0, но было сложно, пришлось много защищаться. «Зенит» — очень хорошая команда, много классных игроков. Если сравнивать со «Спартаком», «Зенит» немного сильнее. У них больше возможностей и длиннее скамейка. Для меня это лучшая команда в России.

Что касается того, как «Арсеналу» удалось добиться побед над «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» в первой части сезона, то это благодаря хорошей атмосфере. Мы действительно единая команда. Тут нет недовольства, что кто-то сидит на лавке. Опять же, когда есть результат, играется легче, чем если ты постоянно проигрываешь. Ну и Божович умеет снять напряжение. Если мы продолжим в том же духе, то «Арсенал» способен добиться чего-то особенного в этом сезоне», — сказал Чаушич.

Чемпионат РФПЛ возобновится в марте.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Спартак Чаушич Горан
Комментарии (23)
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rammax fcsm
1518046034
не парься, чмошич, бомжи тебя не купят...
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a-rakhmatov
1518048263
Горан Чаушич явно метит в Зенит перейти...))
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docndoc
1518050498
Вопрос о том, кто сильнее на данный момент определяется только в очной встрече, а не "экспертом" из третьей команды сортом пониже
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spaike
1518053889
Сложно говорить кто сейчас сильнее, это будет ясно по оканчании сезона. И почему только Спартак и Зенит? Есть еще Локомотив, Краснодар и ЦСКА.
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Полная Канистра
1518055391
подлиза
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a_who
1518062693
В Питер захотелось )))
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OfaZavr
1518076416
стандартные подхалимские комплименты по итогам очной встречи)
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ufos73
1518079036
Жополиство Зениту, похоже, было частью договора за переход Зюбы и Новосельцева... ))))
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zigbert
1518080200
Уж не намек ли это к Зениту?
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serppion
1518080636
Удивлен наглостью какого-то Чаушича. Ладно бы, если он имел футбольное имя, пользовался авторитетом, наконец, хоть что-нибудь выиграл. Его языком только убирать общественные туалеты.
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