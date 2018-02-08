Чаушич: «Зенит» – лучшая команда России. Он немного сильнее «Спартака»

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата России.

«Самый тяжелый матч «Арсенал» в этом сезоне провел против «Зенита». Мы победили 1:0, но было сложно, пришлось много защищаться. «Зенит» — очень хорошая команда, много классных игроков. Если сравнивать со «Спартаком», «Зенит» немного сильнее. У них больше возможностей и длиннее скамейка. Для меня это лучшая команда в России.

Что касается того, как «Арсеналу» удалось добиться побед над «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» в первой части сезона, то это благодаря хорошей атмосфере. Мы действительно единая команда. Тут нет недовольства, что кто-то сидит на лавке. Опять же, когда есть результат, играется легче, чем если ты постоянно проигрываешь. Ну и Божович умеет снять напряжение. Если мы продолжим в том же духе, то «Арсенал» способен добиться чего-то особенного в этом сезоне», — сказал Чаушич.

Чемпионат РФПЛ возобновится в марте.