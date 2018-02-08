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    Чаушич: «Зенит» – лучшая команда России. Он немного сильнее «Спартака»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата России.

    «Самый тяжелый матч «Арсенал» в этом сезоне провел против «Зенита». Мы победили 1:0, но было сложно, пришлось много защищаться. «Зенит» — очень хорошая команда, много классных игроков. Если сравнивать со «Спартаком», «Зенит» немного сильнее. У них больше возможностей и длиннее скамейка. Для меня это лучшая команда в России.

    Что касается того, как «Арсеналу» удалось добиться побед над «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» в первой части сезона, то это благодаря хорошей атмосфере. Мы действительно единая команда. Тут нет недовольства, что кто-то сидит на лавке. Опять же, когда есть результат, играется легче, чем если ты постоянно проигрываешь. Ну и Божович умеет снять напряжение. Если мы продолжим в том же духе, то «Арсенал» способен добиться чего-то особенного в этом сезоне», — сказал Чаушич.

    Чемпионат РФПЛ возобновится в марте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2018 01:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 февраля 2018, 14:09

      Это как в анекдоте, что грузины лучше, чем армяне... Думает ему за подлиз Зенит контракт предложит. Наивный! =)

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 февраля 2018, 12:32

      Так всегда было, есть и будет!

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 8 февраля 2018, 21:57

      Ты наверно тоже, "Спартак чемпион".

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 февраля 2018, 12:03

      Удивлен наглостью какого-то Чаушича. Ладно бы, если он имел футбольное имя, пользовался авторитетом, наконец, хоть что-нибудь выиграл. Его языком только убирать общественные туалеты.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 11:56

      Уж не намек ли это к Зениту?

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 февраля 2018, 11:37

      Жополиство Зениту, похоже, было частью договора за переход Зюбы и Новосельцева... ))))

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 10:53

      стандартные подхалимские комплименты по итогам очной встречи)

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2018, 10:21

      Зенит стал самой предсказуемой командой и особенно сейчас просто жаль смотреть на эту убогую игру Манчини добьет их окончательно

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 февраля 2018, 09:54

      лизнул Зенит не по детски, наверно сам туда хочет... а чемпионом будет Локо и Арсенал его надерет 3:0 в последнем туре...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 февраля 2018, 09:00

      зеня просто богаче, и тебе там не играть)))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2018, 08:46

      Прикольная логика то-у Зенита выиграли,Спартаку проиграли-но при этом Зенит немного сильнее Спартака.Где логика то?

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