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    Оба комплекта формы Нигерии на ЧМ-2018 выполнены в зеленых тонах

    Официальный твиттер-аккаунт сборной Нигерии презентовал экипировку команды на ЧМ-2018.

    Домашний комплект состоит из салатово-белой футболки с орнаментом и белых трусов. В похожей форме команда принимала участие в отборочном турнире к чемпионату мира-1994.

    Выездной вариант получил исполнение в темно-зеленом цвете.

    Соперники нигерийцев по группе D на ЧМ-2018 – Аргентина, Хорватия, и Исландия.

    Вчера новую форму презентовала сборная Англии.

    Источник: Twitter

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    08.02.2018 01:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 февраля 2018, 09:50

      Надо было им черную форму сделать, чтоб скандалов про расизм побольше было.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 февраля 2018, 08:10

      Лепотааа.... И нашим зелёненькую надобно...

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 8 февраля 2018, 06:45

      Вспомнил форму мундиаля 2002 - очень красивая была!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 8 февраля 2018, 05:11

      На моей памяти у них и так зелёная была...

      0
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