Оба комплекта формы Нигерии на ЧМ-2018 выполнены в зеленых тонах

Официальный твиттер-аккаунт сборной Нигерии презентовал экипировку команды на ЧМ-2018.
Домашний комплект состоит из салатово-белой футболки с орнаментом и белых трусов. В похожей форме команда принимала участие в отборочном турнире к чемпионату мира-1994.
Выездной вариант получил исполнение в темно-зеленом цвете.
Соперники нигерийцев по группе D на ЧМ-2018 – Аргентина, Хорватия, и Исландия.
Вчера новую форму презентовала сборная Англии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter