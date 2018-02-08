Оба комплекта формы Нигерии на ЧМ-2018 выполнены в зеленых тонах

Надо было им черную форму сделать, чтоб скандалов про расизм побольше было.
Официальный твиттер-аккаунт сборной Нигерии презентовал экипировку команды на ЧМ-2018.
Домашний комплект состоит из салатово-белой футболки с орнаментом и белых трусов. В похожей форме команда принимала участие в отборочном турнире к чемпионату мира-1994.
Выездной вариант получил исполнение в темно-зеленом цвете.
Соперники нигерийцев по группе D на ЧМ-2018 – Аргентина, Хорватия, и Исландия.
Вчера новую форму презентовала сборная Англии.
#SoarSuperEagles pic.twitter.com/5LGPW3Cpxo— The NFF (@thenff) 7 февраля 2018 г.