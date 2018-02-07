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    Сборная Англии представила форму на чемпионат мира-2018

    Пресс-служба сборной Англии в официальном твиттер-аккаунте опубликовала фотографии новой формы.

    Домашний и выездной комплекты – выполненные в белом и красном тонах соответственно – будут доступны с для покупки с марта.

    В этой экипировке команда Гарета Саутгейта будет играть на ЧМ-2018 в России. Напомним, соперниками англичан по группе G стали команды Бельгии, Туниса и Панамы.

    Сборная «трех львов» приняла участие в 14 чемпионатах мира из 20, но выиграла турнир только в 1966 году.

    Источник: Twitter

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    07.02.2018 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +833

      Sola 7 февраля 2018, 21:17

      Раньше umbro был тех. спонсором сборной Англии, теперь nike. Хм.

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