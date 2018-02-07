Сборная Англии представила форму на чемпионат мира-2018

Пресс-служба сборной Англии в официальном твиттер-аккаунте опубликовала фотографии новой формы.

Домашний и выездной комплекты – выполненные в белом и красном тонах соответственно – будут доступны с для покупки с марта.

В этой экипировке команда Гарета Саутгейта будет играть на ЧМ-2018 в России. Напомним, соперниками англичан по группе G стали команды Бельгии, Туниса и Панамы.

Сборная «трех львов» приняла участие в 14 чемпионатах мира из 20, но выиграла турнир только в 1966 году.