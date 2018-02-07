Агент Куртуа регулярно проводит встречи с руководством «Реала»

Футбольный агент Кристоф Энротая, который является представителем голкипера «Челси» Тибо Куртуа, регулярно проводит встречи с представителями «Реала».

«Я регулярно встречаюсь с менеджерами «Реала». Вместе мы говорим о перспективах Тибо в Мадриде.

Моя задача состоит в том, чтобы держать в курсе дел своего клиента. Тибо хочет играть в топ-клубах и в топ-лигах. Он поможет выигрывать титулы любой команде», – заявил агент.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к 25-летнему бельгийцу, в котором в Мадриде видят замену Кейлору Навасу​.