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    Агент Куртуа регулярно проводит встречи с руководством «Реала»

    Футбольный агент Кристоф Энротая, который является представителем голкипера «Челси» Тибо Куртуа, регулярно проводит встречи с представителями «Реала».

    «Я регулярно встречаюсь с менеджерами «Реала». Вместе мы говорим о перспективах Тибо в Мадриде.

    Моя задача состоит в том, чтобы держать в курсе дел своего клиента. Тибо хочет играть в топ-клубах и в топ-лигах. Он поможет выигрывать титулы любой команде», – заявил агент.

    Ранее сообщалось об интересе «Реала» к 25-летнему бельгийцу, в котором в Мадриде видят замену Кейлору Навасу​.

    Источник: AS

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    07.02.2018 06:55
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