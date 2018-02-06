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«Зенит» может купить Емельянова у «Урала» за 5 миллионов

6 февраля 2018, 17:55
26

По информации «Невских новостей», «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Роману Емельянову.

Сине-бело-голубые обратили внимание на 25-летнего игрока после того, как им не удалось договориться с «Ахматом» и «Рубину» по трансферам Антона Швеца и Магомеда Оздоева соответственно.

Как заявляет источника, петербуржцы готовы заплатить за переход хавбека около 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Емельянов принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Емельянов Роман
Комментарии (26)
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movie
1517929391
Питерский пылесос всасывает все на своем пути
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insider_retro
1517930974
Лотерейная мясорубка переработает сколько угодно футболистов в поисках идеальных игроков для Зенита! А есть ли такие идеальные?!))
Ответить
OfaZavr
1517931764
везде готовы свои щупальца засунуть лишь бы кого-то отобрать для себя не очень нужного но для других важного.
Ответить
Masteralex
1517932455
Арсеналу уже стоит радоваться?
Ответить
a-rakhmatov
1517934494
Очередной кандидат на зенитовскую скамью отключенных игроков...
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1517935645
Неужели в молодёжке нет никого не хуже Емельянова? Не верится!
Ответить
zigbert
1517936299
Теперь лавку придется заказывать подлиннее.
Ответить
Полная Канистра
1517936487
не составит им труда взять его для галочки мол с паспортом а дальше хоть трава не расти Пусть с табуреткой к ним приходит ТАК КАК ТАМ ВСЕ МЕСТА ЗАНЯТЫ
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С@НЁК.
1517939498
не надо
Ответить
DOCTOR PENALTY
1517942332
И отправится Емеля на свою печку!
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