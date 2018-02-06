«Зенит» может купить Емельянова у «Урала» за 5 миллионов

По информации «Невских новостей», «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Роману Емельянову.

Сине-бело-голубые обратили внимание на 25-летнего игрока после того, как им не удалось договориться с «Ахматом» и «Рубину» по трансферам Антона Швеца и Магомеда Оздоева соответственно.

Как заявляет источника, петербуржцы готовы заплатить за переход хавбека около 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Емельянов принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.