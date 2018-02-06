Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» может купить Емельянова у «Урала» за 5 миллионов

    По информации «Невских новостей», «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Роману Емельянову.

    Сине-бело-голубые обратили внимание на 25-летнего игрока после того, как им не удалось договориться с «Ахматом» и «Рубину» по трансферам Антона Швеца и Магомеда Оздоева соответственно.

    Как заявляет источника, петербуржцы готовы заплатить за переход хавбека около 5 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Емельянов принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 21:38

      И отправится Емеля на свою печку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 февраля 2018, 20:51

      не надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 февраля 2018, 20:43

      Почему не 10

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 6 февраля 2018, 20:39

      Воспитанник Донецкого Шахтера, а Шахтер единственный клуб в Восточной Европе у которого есть какая либо философия, так что должен заиграть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Parker8 6 февраля 2018, 21:56

      Да ну, во ты как рубанул, Зенит без философии ? Серьезная критика , Спартак без философии ? Неееее ну никогда не соглашусь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 февраля 2018, 20:06

      С НАЧАЛО ПОКУПАЕМ ,ПОТОМ ВЫГОНЯЕМ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Бугимен 6 февраля 2018, 21:56

      Пока не купишь не увидишь...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 6 февраля 2018, 20:06

      Зенит как хохлы поганые, ни съем так понадкусываю,испортят жизнь парню да выбросят как мусор!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > kazak161 6 февраля 2018, 21:58

      Он может не соглашаться переходить если ты прав, ведь так? Он имеет право на выбор, поэтому ты не прав

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2018, 20:01

      не составит им труда взять его для галочки мол с паспортом а дальше хоть трава не расти Пусть с табуреткой к ним приходит ТАК КАК ТАМ ВСЕ МЕСТА ЗАНЯТЫ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Полная Канистра 6 февраля 2018, 21:53

      Да неееее, просто смотрим новые кадры, пробуем молодежь, вон тот же Смольников из Урала уже 6 лет играет , и Шатов вот только ушел, так что не свисти ... Ну некрасиво, подумают и ты идиот какой то...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 19:58

      Теперь лавку придется заказывать подлиннее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 февраля 2018, 19:47

      Неужели в молодёжке нет никого не хуже Емельянова? Не верится!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 февраля 2018, 19:31

      Оздоев не нужен - таких было много. Юсупов был лучше. Швец под большим вопросом, как и Емельянов неизвестный. Своих-то почему не ценим?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11