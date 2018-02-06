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    Конте: «Мое будущее в «Челси»? На данный момент ничего не поменялось»

    После крупного поражения от «Уотфорда» главному тренеру «Челси» Антонио Конте пришлось снова отвечать на вопросы о своем будущем. По словам специалиста, ничего не изменилось, и он продолжит работу в лондонском клубе.

    «Мое будущее? На данный момент ничего не поменялось. Я остаюсь в «Челси», полностью отдаюсь работе.

    Давление на меня? Какое давление? Что такое давление, по-вашему?

    Я работаю, каждый день выкладываюсь на 120 процентов. Если этого достаточно для достижения поставленных целей, то все ОК. Если нет, то клуб должен принять соответствующее решение», – сказал Конте.

    Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Челси» завершился со счетом 4:1. Лондонцы после этой встречи занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата с 50 очками. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 19 очков.

    Источник: BBC

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    06.02.2018 06:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 6 февраля 2018, 18:24

      пора убирать пока не натворил делов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 6 февраля 2018, 12:07

      Помощником к другу велкам

      0
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