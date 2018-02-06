Конте: «Мое будущее в «Челси»? На данный момент ничего не поменялось»

После крупного поражения от «Уотфорда» главному тренеру «Челси» Антонио Конте пришлось снова отвечать на вопросы о своем будущем. По словам специалиста, ничего не изменилось, и он продолжит работу в лондонском клубе.

«Мое будущее? На данный момент ничего не поменялось. Я остаюсь в «Челси», полностью отдаюсь работе.

Давление на меня? Какое давление? Что такое давление, по-вашему?

Я работаю, каждый день выкладываюсь на 120 процентов. Если этого достаточно для достижения поставленных целей, то все ОК. Если нет, то клуб должен принять соответствующее решение», – сказал Конте.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Челси» завершился со счетом 4:1. Лондонцы после этой встречи занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата с 50 очками. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 19 очков.