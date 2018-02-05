«Спартак» приобрел Еременко. Расшифрован разговор судей матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Дайджест событий дня

Рамос обругал Марсело за пропущенный «Реалом» гол от «Леванте».

Ватцке обещает проблемы игрокам «Боруссии», которые будут вести себя так же, как Дембеле и Обамеянг.

Де Брюйне пожаловался на усталость. Он провел уже 42 матча в сезоне.

«Црвена Звезда» и ЦСКА сыграют матч Лиги Европы при зрителях.

Стало известно, о чем общались арбитры перед назначением пенальти в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

И.о. главного тренера сборной Италии назначен Ди Бьяджо.

«Спартак» оформил трансфер Сергея Еременко.

«Краснодар» арендует Шатова у «Зенита». Заплатит за это и сам игрок.

Зеедорф возглавил «Депортиво».

Пике рискует пропустить матч «Барселоны» с «Челси».