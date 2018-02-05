Де Брюйне: «Первые 10 игр чувствуешь себя хорошо, но после 20-й – дерьмово»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недоволен плотностью календаря своей команды. Для бельгийца матч 26-го тура английской Премьер-лиги против «Бернли» стал 42-м в текущем сезоне.

«В этом матче усталость ощущалась с первой минуты. Первые десять игр чувствуешь себя хорошо, следующие десять – нормально, но потом – дерьмово.

Сейчас у нас в обойме находится только лишь 15-16 игроков, так что нам нужно собраться и пройти через это», – сказал Де Брюйне.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:1.