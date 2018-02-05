Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Брюйне: «Первые 10 игр чувствуешь себя хорошо, но после 20-й – дерьмово»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недоволен плотностью календаря своей команды. Для бельгийца матч 26-го тура английской Премьер-лиги против «Бернли» стал 42-м в текущем сезоне.

    «В этом матче усталость ощущалась с первой минуты. Первые десять игр чувствуешь себя хорошо, следующие десять – нормально, но потом – дерьмово.

    Сейчас у нас в обойме находится только лишь 15-16 игроков, так что нам нужно собраться и пройти через это», – сказал Де Брюйне.

    Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 11:22
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 18:14

      за такие деньги вообще подобного говорить не должен, Рибери вон в возрасте и то сказал что столько матчей в неделю это норма.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 февраля 2018, 16:32

      Кокаин в помощь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 15:49

      Дорогой Кевин помочь тебе мы к сожалению ничем не можем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 5 февраля 2018, 14:09

      lfe ;e да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 февраля 2018, 12:52

      Надо Сити своих игроков из аренды забирать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 февраля 2018, 12:25

      Не надо было так завышать планку на старте сезона, вот теперь и пытайтесь как хотите, чтобы тянуть свою же планку до конца сезона. Будто ты раньше не знал, о плотности календаря АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 февраля 2018, 11:27

      Крепитесь и мужайтесь! АПЛ - образец футбольно-финансового механизма!!
      Обычно, когда наши игроки начинают ныть про усталость от одного матча в неделю, им всегда можно, как пример, предъявить АПЛ!!)))

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11