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  • Де Брюйне: «Первые 10 игр чувствуешь себя хорошо, но после 20-й – дерьмово»

Де Брюйне: «Первые 10 игр чувствуешь себя хорошо, но после 20-й – дерьмово»

5 февраля 2018, 11:22
7

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недоволен плотностью календаря своей команды. Для бельгийца матч 26-го тура английской Премьер-лиги против «Бернли» стал 42-м в текущем сезоне.

«В этом матче усталость ощущалась с первой минуты. Первые десять игр чувствуешь себя хорошо, следующие десять – нормально, но потом – дерьмово.

Сейчас у нас в обойме находится только лишь 15-16 игроков, так что нам нужно собраться и пройти через это», – сказал Де Брюйне.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:1.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (7)
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insider_retro
1517819228
Крепитесь и мужайтесь! АПЛ - образец футбольно-финансового механизма!! Обычно, когда наши игроки начинают ныть про усталость от одного матча в неделю, им всегда можно, как пример, предъявить АПЛ!!)))
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Аристократ Олжик
1517822757
Не надо было так завышать планку на старте сезона, вот теперь и пытайтесь как хотите, чтобы тянуть свою же планку до конца сезона. Будто ты раньше не знал, о плотности календаря АПЛ
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alex kidn
1517824337
Надо Сити своих игроков из аренды забирать
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simoron81
1517828984
lfe ;e да уж
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zigbert
1517834999
Дорогой Кевин помочь тебе мы к сожалению ничем не можем.
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InterMilLano1908
1517837552
Кокаин в помощь
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OfaZavr
1517843673
за такие деньги вообще подобного говорить не должен, Рибери вон в возрасте и то сказал что столько матчей в неделю это норма.
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