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  • «Спорт-Экспресс»: «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

«Спорт-Экспресс»: «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

5 февраля 2018, 19:34
25

Переговоры «Краснодара» с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Олега Шатова завершились. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

За то, чтобы выступать за «быков» до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче 25-го тура чемпионата России против питерцев.

Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении «Зенита-2» в Турции. должен присоединиться к новой команде уже завтра, 6 февраля, на сборе в Испании», – говорится в заметке источника.

В текущем сезоне 27-летний игрок сборной России принял участие в 16 играх на клубном уровне. На счету хавбека пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Россия Шатов Олег
Комментарии (25)
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Братья Васильевы
1517848848
Бомжи 10 лямов просят, чтобы не вышел против них, ссат ответочку.
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Ахимас Вельде
1517849027
Шевелись, Олег, ты должен быть на ЧМ,
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BAIv
1517849244
можно порадоваться за Шатова пусть землю рвет и доказывает . ему бы еще полянку получше видеть . Удачи!!!!!
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СПАРТАК1984
1517849260
однозначно на повышение Олег пошёл,рад за " быков " !!! игроки уже сами готовы платить,лишь бы с газ проекта убежать )))
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Куртуазные манеры
1517849317
Гора родила мышь, главное, чтобы мог играть.
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DOCTOR PENALTY
1517849467
Это ШАНС. Если Олег его не использует, потеряет слишком много. Всю жизнь потом жалеть будет.
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Дави гниду
1517849527
Здорово, перед ЧМ каждый, кто может усилить сборную, должен играть постоянно.
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Gullit 76
1517849880
Хорошая новость - пусть играет!
Ответить
zigbert
1517851602
Слишком много условий поставлено Шатову.Нельзя ли было договорится как то по человечески.
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mialkov
1517852868
Искренне рад за Шатова! Краснодар - замечательный клуб, польза будет обоюдная!
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