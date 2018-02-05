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    «Спорт-Экспресс»: «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

    Переговоры «Краснодара» с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Олега Шатова завершились. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    За то, чтобы выступать за «быков» до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче 25-го тура чемпионата России против питерцев.

    Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении «Зенита-2» в Турции. должен присоединиться к новой команде уже завтра, 6 февраля, на сборе в Испании», – говорится в заметке источника.

    В текущем сезоне 27-летний игрок сборной России принял участие в 16 играх на клубном уровне. На счету хавбека пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 19:34
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +125

      игрок68 6 февраля 2018, 12:55

      успехов

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 февраля 2018, 08:28

      ТАК ДЕРЖАТЬ ОЛЕГ! КРАСНОДАР ЭТО НЕ ЗЕНИТ,ТУТ ТЕБЯ БУДУТ ЦЕНИТЬ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 6 февраля 2018, 07:37

      Достали видимо, что сам заплатил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 6 февраля 2018, 07:01

      Очень хороший трансфер для быков. Конечно Жигулева опять отодвинули, но это уже конкуренция.... Шатов игрок высокого уровня, думаю Краснодар поможет ему раскрыться и сделать шаг в перед, а он поможет Краснодару!

      2
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 6 февраля 2018, 00:59

      Удачи ! Обязательно надо доказать всем , что сам чего-то стоит.

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 февраля 2018, 00:20

      Баба с возу, кобыле легче.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 февраля 2018, 22:57

      раз сам доплачивает, в зенит уже вряд ли вернётся.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 февраля 2018, 22:19

      Рад за Шатова. Дали одаренному парню расправить крылья. Нервы правда помотали всем. Ведут себя как бомжи.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 5 февраля 2018, 21:08

      То есть получается что игрок ради попадания на домашний ЧМ готов заплатить 25 миллионов? Или эти деньги ему даст Краснодао? Или 25 миллионов игрока + какая то сумма от Краснодара? Как то непонятно...

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 февраля 2018, 20:47

      Искренне рад за Шатова! Краснодар - замечательный клуб, польза будет обоюдная!

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