«Спорт-Экспресс»: «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

Переговоры «Краснодара» с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Олега Шатова завершились. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

За то, чтобы выступать за «быков» до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче 25-го тура чемпионата России против питерцев.

Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении «Зенита-2» в Турции. должен присоединиться к новой команде уже завтра, 6 февраля, на сборе в Испании», – говорится в заметке источника.

В текущем сезоне 27-летний игрок сборной России принял участие в 16 играх на клубном уровне. На счету хавбека пять результативных передач.