Опубликован разговор арбитров перед первым пенальти в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

Опубликован разговор между главным арбитром Джонатаном Моссом и боковым судьей Эдвардом Смартом во время матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (2:2).

Эпизод произошел в концовке встречи перед первым пенальти в ворота «Ливерпуля». Также в разговоре участвуют полузащитник «красных» Эмре Джан и хавбек «шпор» Кристиан Эриксен. В конце разговора Мосс обращается к резервному судье Мартину Аткинсону.

Смарт: Мне нужно знать, касался ли Ловрен мяча.

Мосс: Я не знаю.

Смарт: Если он не касался, то это оффсайд и не нужно назначать пенальти. Если коснулся — это не оффсайд.

Эриксен: Он коснулся.

Джан: Он не коснулся.

Мосс: Проговори еще раз.

Смарт: Нужно понять, коснулся ли Ловрен мяча. Если да — это намеренное действие. Значит, нужно ставить пенальти. Если нет — это оффсайд.

Мосс: Я не знаю, касался ли он мяча. Мартин [Аткинсон — прим. ред.], у тебя есть что-нибудь с телевидения? Я ставлю пенальти.

Напомним, что этот пенальти не был реализован.