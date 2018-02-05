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  • Опубликован разговор арбитров перед первым пенальти в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

Опубликован разговор арбитров перед первым пенальти в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

5 февраля 2018, 15:18
27

Опубликован разговор между главным арбитром Джонатаном Моссом и боковым судьей Эдвардом Смартом во время матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль»«Тоттенхэм» (2:2).

Эпизод произошел в концовке встречи перед первым пенальти в ворота «Ливерпуля». Также в разговоре участвуют полузащитник «красных» Эмре Джан и хавбек «шпор» Кристиан Эриксен. В конце разговора Мосс обращается к резервному судье Мартину Аткинсону.

Смарт: Мне нужно знать, касался ли Ловрен мяча.

Мосс: Я не знаю.

Смарт: Если он не касался, то это оффсайд и не нужно назначать пенальти. Если коснулся — это не оффсайд.

Эриксен: Он коснулся.

Джан: Он не коснулся.

Мосс: Проговори еще раз.

Смарт: Нужно понять, коснулся ли Ловрен мяча. Если да — это намеренное действие. Значит, нужно ставить пенальти. Если нет — это оффсайд.

Мосс: Я не знаю, касался ли он мяча. Мартин [Аткинсон — прим. ред.], у тебя есть что-нибудь с телевидения? Я ставлю пенальти.

Напомним, что этот пенальти не был реализован.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Аткинсон Мартин Мосс Джонатан
Комментарии (27)
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Антон bx14e
1517833390
МОК: Нам необходимо знать,касались ли половыми органами русские пробирок при сдаче анализов? Родченков: Потертости есть,касались! МОК: Мы их отстраняем!))
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talgatnurzhanov2006
1517833870
Ппц. На удачу поставил пенальти.
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insider_retro
1517834068
Вот так в сумбуре и непонятках принимаются решения, которые влияют на ход событий! И так не только в футболе!)))
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Стаz
1517835526
Ни уя не понял этих англосаксов. Матч смотрел, по мне офсайд чистый, а если Ловерн и задел мяч, то не думаю что это можно трактовать как "пас" от Ловерна, все равно офсайд
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FanatSerj
1517835666
Если абстрагироваться от этих пеналей, то Ливер конечно сам создал все предпосылки, ну играли же первый тайм норм, так нет отдали мяч 30-70 владение по второму тайму, а обороняться как не умели, так и не умеют, ну не их эта фишка автобусы парковать, это к Мауру, вот и доигрались. Но Салах со вторым голом это фантастика, с места троих обыграл и некоторых даже по два раза, аж страшно представить сколько он сможет Кутеповых и Васиных обыграть.....
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Scuderia Ferrari F1
1517836223
Второй пенальти тоже левый, Дейк ногу убирал, а этот орать начал как резанный
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mihail200606
1517837057
Оба пеналя левые.. Ламеле красную за симуляцию..
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Полная Канистра
1517840724
Я ставлю пенальти. у Мартина с телев. ставка на этот матч прибыльная стоит похоже так вот он и разрулил ситуацию в свою пользу
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OfaZavr
1517844759
еще бы монетку бросили был пенальти или нет))
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777+
1517859722
"Смарт: Нужно понять, коснулся ли Ловрен мяча. Если да — это намеренное действие. Значит, нужно ставить пенальти. Если нет — это оффсайд." - Я охреневаю с этих судей - Мосс был в 5 метрах от события и ничего не увидел! Вопрос: как Ловрен мог намеренно отдать пас Кейну находясь к нему спиной? И бил он в противоположную сторону от Кейна! Чистейшая срезка!!! Оффсайд!!! Тем более, что оффсайд судится по удару(пасу,которому отдавали Кейну)!!!
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