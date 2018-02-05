Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Опубликован разговор арбитров перед первым пенальти в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

    Опубликован разговор между главным арбитром Джонатаном Моссом и боковым судьей Эдвардом Смартом во время матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль»«Тоттенхэм» (2:2).

    Эпизод произошел в концовке встречи перед первым пенальти в ворота «Ливерпуля». Также в разговоре участвуют полузащитник «красных» Эмре Джан и хавбек «шпор» Кристиан Эриксен. В конце разговора Мосс обращается к резервному судье Мартину Аткинсону.

    Смарт: Мне нужно знать, касался ли Ловрен мяча.

    Мосс: Я не знаю.

    Смарт: Если он не касался, то это оффсайд и не нужно назначать пенальти. Если коснулся — это не оффсайд.

    Эриксен: Он коснулся.

    Джан: Он не коснулся.

    Мосс: Проговори еще раз.

    Смарт: Нужно понять, коснулся ли Ловрен мяча. Если да — это намеренное действие. Значит, нужно ставить пенальти. Если нет — это оффсайд.

    Мосс: Я не знаю, касался ли он мяча. Мартин [Аткинсон — прим. ред.], у тебя есть что-нибудь с телевидения? Я ставлю пенальти.

    Напомним, что этот пенальти не был реализован.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Tiger1968 5 февраля 2018, 22:58

      Почти все футболисты зарабатывают через БК ! Спорт сейчас и везде - ЭТО ДЕНЬГИ!
      Вот почему Салах троих мог обыграть а 10 раз одного не мог ну или не хотел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 5 февраля 2018, 22:42

      "Смарт: Нужно понять, коснулся ли Ловрен мяча. Если да — это намеренное действие. Значит, нужно ставить пенальти. Если нет — это оффсайд." - Я охреневаю с этих судей - Мосс был в 5 метрах от события и ничего не увидел! Вопрос: как Ловрен мог намеренно отдать пас Кейну находясь к нему спиной? И бил он в противоположную сторону от Кейна! Чистейшая срезка!!! Оффсайд!!! Тем более, что оффсайд судится по удару(пасу,которому отдавали Кейну)!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 5 февраля 2018, 21:33

      к стати, обратите внимание на то что при Мартине Ливерпуль или проигрывает или ничья. третьего что, не дано?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 февраля 2018, 19:26

      Интересен разговор в чр при такой ситуации

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 18:32

      еще бы монетку бросили был пенальти или нет))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 5 февраля 2018, 18:30

      Вот и смотрите Италию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 18:12

      ловрен коснулся ! все по факту ! пенальт есть ! и второй по делу тоже ! ливер сам виноват в том упустил победу. не надо было прижиматься к воротам тем более с такими бестолковыми косепорами как например ловрен !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 17:25

      Я ставлю пенальти. у Мартина с телев. ставка на этот матч прибыльная стоит похоже так вот он и разрулил ситуацию в свою пользу

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 5 февраля 2018, 16:48

      ...а представляете, что было раньше, когда не было ребят за воротами, гарнитуры и т.д?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 5 февраля 2018, 16:45

      Повтор показал что пенальти был

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Zorro 20 > polozovs 5 февраля 2018, 17:23

      Как раз оба повтора показали что пенальти не было, да в первом эпизоде если говорить было ли касание Ловрена, да оно было и тут вопросов не возникает, НО все почему то не обратили внимание на падение Кейна, так вот это была чистая симуляция, Кариус убрал руки и не касался Кейна который красиво рухнул на поле. Да и второй пенальти чистая симуляция, это хорошо видно на повторе.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11