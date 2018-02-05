Официально: Зеедорф – главный тренер «Депортиво»

«Депортиво» объявило о назначении Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера.

Контракт с 41-летним голландцем заключен сроком до конца нынешнего сезона. Его помощником будет Валерио Фиори.

Испанский клуб стал третьим в тренерской карьере Зеедорфа – прежде он работал с «Миланом» и китайским «Шэньчжэнь Руби». В обоих случаях он руководил командами не более полугода.

После 22 туров чемпионата Испании «Депортиво» находится в зоне вылета, занимая 18 место с 17 очками. До «Леванте», идущего на 17 строчке, – три балла.