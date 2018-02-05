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    Официально: Зеедорф – главный тренер «Депортиво»

    «Депортиво» объявило о назначении Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера.

    Контракт с 41-летним голландцем заключен сроком до конца нынешнего сезона. Его помощником будет Валерио Фиори.

    Испанский клуб стал третьим в тренерской карьере Зеедорфа – прежде он работал с «Миланом» и китайским «Шэньчжэнь Руби». В обоих случаях он руководил командами не более полугода.

    После 22 туров чемпионата Испании «Депортиво» находится в зоне вылета, занимая 18 место с 17 очками. До «Леванте», идущего на 17 строчке, – три балла.

    Источник: ФК «Депортиво»

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    05.02.2018 20:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 09:44

      ну удачи Кларенсу может здесь повезет и подольше задержится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 09:01

      Как игрок был просто великим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 февраля 2018, 22:56

      игроком отличным был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 февраля 2018, 22:04

      Удачи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 5 февраля 2018, 20:56

      не судьба...его философия не будет философией команды...

      0
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