Ди Бьяджо — временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии

Федерация футбола Италии назначила Луиджи Ди Бьяджо на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной.

С кандидатурой постоянного главного тренера Федерация еще не определилась. В числе претендентов назывался Роберто Манчини, который сейчас возглавляет «Зенит».

Ди Бьяджо является тренером молодежной сборной Италии. Он будет руководить командой в товарищеских играх с командами Англии и Аргентины.