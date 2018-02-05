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    Ди Бьяджо — временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии

    Федерация футбола Италии назначила Луиджи Ди Бьяджо на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной.

    С кандидатурой постоянного главного тренера Федерация еще не определилась. В числе претендентов назывался Роберто Манчини, который сейчас возглавляет «Зенит».

    Ди Бьяджо является тренером молодежной сборной Италии. Он будет руководить командой в товарищеских играх с командами Англии и Аргентины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 15:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 09:06

      Надо выводить сборную Италии на передовые позиции.Удачи.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 февраля 2018, 18:52

      Думаю, и о ,скоро отпадёт ?

      1
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