Ди Бьяджо — временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии

Надо выводить сборную Италии на передовые позиции.Удачи.
Федерация футбола Италии назначила Луиджи Ди Бьяджо на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной.
С кандидатурой постоянного главного тренера Федерация еще не определилась. В числе претендентов назывался Роберто Манчини, который сейчас возглавляет «Зенит».
Ди Бьяджо является тренером молодежной сборной Италии. Он будет руководить командой в товарищеских играх с командами Англии и Аргентины.
#Italia, UFFICIALE: #DiBiagio in panchina contro Argentina e Inghilterra #Nazionale #FIGC https://t.co/NFlyUmlWGi pic.twitter.com/ibhPWJysll— calciomercato.com (@cmdotcom) 5 февраля 2018 г.