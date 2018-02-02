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    Манчини обсудил с Федерацией футбола Италии возможное назначение на пост главного тренера сборной

    По информации итальянского журналиста радио CRC Марко Джордано, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини провел переговоры с Федерацией футбола Италии.

    В четверг Манчини общался по телефону с помощником чрезвычайного комиссара Федерации футбола Италии Алессандро Костакуртой и обсудил возможное назначение на новый пост.

    Ранее Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport сообщали о том, что Манчини — фаворит на пост главного тренера сборной Италии.

    Вчера Федерация футбола Италии подтвердила, что рассматривает Манчини как кандидата на пост тренера сборной

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2018 20:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 3 февраля 2018, 01:22

      Скатертью дорога!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 февраля 2018, 00:20

      Давай , вперёд .... только итальянцев жалко , и следующий ЧМ пропустят .

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VikNMar 3 февраля 2018, 20:20

      жалко тех,кто в Зенит попадает..
      у них так: недолго музыка играла
      недолго фраер танцевал.

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 февраля 2018, 23:38

      Не велика потеря другого найдут! фурсенко в этом спец!

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 февраля 2018, 23:36

      Брехня!!! С газпромовской иголки не так просто слезть!!!

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 февраля 2018, 23:07

      ИМХО.
      По деньгам это будет- ссылка.
      По статусу - солидное повышение.
      Но...после Манчини ,сдается ,в Зенит уже ни одного итальянца не заманить...
      финита ля комэдийя...

      0
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      Рейтинг: +51

      raptor62 2 февраля 2018, 23:05

      можно говорить что на следующий чемпионат мира италия опять в пролете с манчюней.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 февраля 2018, 22:54

      штрафуйте его

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 2 февраля 2018, 22:30

      Нужно верить фактам, а что там написано на заборе-сами знаете, не всегда есть то , о чем написано. Одно из проблем современного футбола - очень много информации, которую , строго говоря, информацией называть нельзя . Конечно , было бы интересно досмотреть аргентинскую сагу под итальянским соусом до конца.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 февраля 2018, 22:30

      От 3,14дар итальянский, приехал, бабла народного срубил, в бане попарился, путину подлизал, в Зенит всяких му да ков напокупал, сезон в зените завалил, и домой свалил. Почему нас так все разводят???? Без лоха и жизнь плоха, в этой ситуации это как раз про нас.

      -2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 февраля 2018, 22:13

      Удачи Роберто во всех его начинаниях за пределами России. Как можно дальше за пределами...

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