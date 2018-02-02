Манчини обсудил с Федерацией футбола Италии возможное назначение на пост главного тренера сборной

По информации итальянского журналиста радио CRC Марко Джордано, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини провел переговоры с Федерацией футбола Италии.

В четверг Манчини общался по телефону с помощником чрезвычайного комиссара Федерации футбола Италии Алессандро Костакуртой и обсудил возможное назначение на новый пост.

Ранее Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport сообщали о том, что Манчини — фаворит на пост главного тренера сборной Италии.

Вчера Федерация футбола Италии подтвердила, что рассматривает Манчини как кандидата на пост тренера сборной