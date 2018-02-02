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  • Манчини обсудил с Федерацией футбола Италии возможное назначение на пост главного тренера сборной

Манчини обсудил с Федерацией футбола Италии возможное назначение на пост главного тренера сборной

2 февраля 2018, 20:38
16

По информации итальянского журналиста радио CRC Марко Джордано, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини провел переговоры с Федерацией футбола Италии.

В четверг Манчини общался по телефону с помощником чрезвычайного комиссара Федерации футбола Италии Алессандро Костакуртой и обсудил возможное назначение на новый пост.

Ранее Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport сообщали о том, что Манчини — фаворит на пост главного тренера сборной Италии.

Вчера Федерация футбола Италии подтвердила, что рассматривает Манчини как кандидата на пост тренера сборной

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (16)
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insider_retro
1517593870
Видно, Манчини подёргался, поблефовал и понял, что не так всё просто, как он себе представлял. Быстрый успех не состоялся, а долгосрочно загибаться он не желает! Вот и потянуло его на другие варианты. А может Зениту и не стоит его удерживать, особенно, если итальянцы выправят ситуации с финансовыми претензиями по контракту!
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zra78
1517594974
Италии, что понравилось не выходить?
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Павел Буре
1517599831
От 3,14дар итальянский, приехал, бабла народного срубил, в бане попарился, путину подлизал, в Зенит всяких му да ков напокупал, сезон в зените завалил, и домой свалил. Почему нас так все разводят???? Без лоха и жизнь плоха, в этой ситуации это как раз про нас.
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raritet
1517599859
Нужно верить фактам, а что там написано на заборе-сами знаете, не всегда есть то , о чем написано. Одно из проблем современного футбола - очень много информации, которую , строго говоря, информацией называть нельзя . Конечно , было бы интересно досмотреть аргентинскую сагу под итальянским соусом до конца.
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raptor62
1517601959
можно говорить что на следующий чемпионат мира италия опять в пролете с манчюней.
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alex1951
1517602069
ИМХО. По деньгам это будет- ссылка. По статусу - солидное повышение. Но...после Манчини ,сдается ,в Зенит уже ни одного итальянца не заманить... финита ля комэдийя...
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deinego77@yandex.ru
1517603808
Брехня!!! С газпромовской иголки не так просто слезть!!!
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deinego77@yandex.ru
1517603900
Не велика потеря другого найдут! фурсенко в этом спец!
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VikNMar
1517606408
Давай , вперёд .... только итальянцев жалко , и следующий ЧМ пропустят .
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Gornostay
1517610154
Скатертью дорога!
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