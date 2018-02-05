Салах – лидер АПЛ по количеству голов в матчах топ-6

«Ливерпуль» в матче 26 тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.

В составе красных дубль оформил полузащитник Мохамед Салах. Для египтянина мяч стал седьмым в матчах против команд топ-шестерки лиги.

Полный список выглядит так:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 7 голов;

2. Маркос Алонсо, «Челси» – 3;

Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити» – 3;

Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – 3;

Габриэль Жезус, «Манчестер Сити» – 3;

Гарри Кейн, «Тоттенхэм» – 3;

Лерой Сане, «Манчестер Сити» – 3.