Салах – лидер АПЛ по количеству голов в матчах топ-6

«Ливерпуль» в матче 26 тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.
В составе красных дубль оформил полузащитник Мохамед Салах. Для египтянина мяч стал седьмым в матчах против команд топ-шестерки лиги.
Полный список выглядит так:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 7 голов;
2. Маркос Алонсо, «Челси» – 3;
Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити» – 3;
Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – 3;
Габриэль Жезус, «Манчестер Сити» – 3;
Гарри Кейн, «Тоттенхэм» – 3;
Лерой Сане, «Манчестер Сити» – 3.
Источник: Twitter