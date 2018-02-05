Симеоне: «Мы все еще далеки от борьбы за чемпионство в Примере»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:0).

«Борьба за чемпионство? Мы все еще далеки от этого и сконцентрированы на командном развитии.

Я покидал стадион, думая о том, какую тяжелую работу проделали мои игроки. О том, как они выполняли свои обязанности, о том, как преодолели себя. Мне это очень приятно», — сказал Симеоне.

Отставание «Атлетико» от лидера турнирной таблицы «Барселоны» сократилось до девяти очков.