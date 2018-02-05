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  • Де Бур не видит проблемы в зависимости «Барселоны» и Аргентины от Месси

Де Бур не видит проблемы в зависимости «Барселоны» и Аргентины от Месси

5 февраля 2018, 09:32
3

Бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур считает, что нет такой проблемы, как зависимость «Барселоны» и сборной Аргентины от Лионеля Месси. Специалист также отметил, что приедет на чемпионате мира-2018 в Россию в качестве телевизионного эксперта.

– Вы приедете в Россию летом?

– Вероятно, да – как эксперт. Одну-две игры наверняка посещу. Но это зависит от того, останусь ли я без клуба.

Вообще мне нравится работать на ТВ и анализировать матчи. В конце прошлого года я ездил на класико и освещал его для BT Sports. Я был счастлив увидеть победу «Барселоны» – все-таки я ее фанат, отдал ей пять лет. В прошлом году мы видели не ту «Барсу», к которой привыкли. Вальверде – простой человек, игроки легко понимают, чего он хочет. Эрнесто поменял только детали. Он понял, что 4-3-3 теперь вряд ли возможны: Неймара больше нет. Сейчас «Барса» как правило играет 4-4-2 с Месси и Суаресом в нападении.

– Сборная Аргентины зависима от Месси?

– Да, но это не проблема: в «Барсе» такая же ситуация. В Аргентине достаточно классных футболистов, потенциально сильнее, чем вся «Барселона». Дело Хорхе Сампаоли – расставить игроков по позициям и предоставить Месси свободную роль. Думаю, сборная Аргентины может играть, как «Барса»: Месси адаптируется к ситуации. Надеюсь, что Лео выиграет свой первый чемпионат мира. Других в карьере Месси может уже и не быть, и все в Аргентине понимают. Сейчас он в отличной форме, но каким будет в 34 года?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Испания. Примера Аргентина Барселона Месси Лионель де Бур Франк
Комментарии (3)
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panmon
1517820917
Роналду выиграл ЧЕ в 31. И сейчас в 33 уже совсем не ту игру показывает. Месси удачи на ЧМ, хотя уверен что Аргентина не фаворит
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Cules2013
1517896083
В Аргентине достаточно классных футболистов, потенциально сильнее, чем вся «Барселона». ---- Хороший был игрок, но тренер и тактик он никакой. В очередной раз убедился. У него сборная Аргентины сильнее "Барселоны". О чём тут вообще говорить можно? В Интере и Пэлас ничего не вышло. Только в родном Аяксе добился значимых успехов, и то, только в местном чемпионате.
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