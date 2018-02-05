Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Бур не видит проблемы в зависимости «Барселоны» и Аргентины от Месси

    Бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур считает, что нет такой проблемы, как зависимость «Барселоны» и сборной Аргентины от Лионеля Месси. Специалист также отметил, что приедет на чемпионате мира-2018 в Россию в качестве телевизионного эксперта.

    – Вы приедете в Россию летом?

    – Вероятно, да – как эксперт. Одну-две игры наверняка посещу. Но это зависит от того, останусь ли я без клуба.

    Вообще мне нравится работать на ТВ и анализировать матчи. В конце прошлого года я ездил на класико и освещал его для BT Sports. Я был счастлив увидеть победу «Барселоны» – все-таки я ее фанат, отдал ей пять лет. В прошлом году мы видели не ту «Барсу», к которой привыкли. Вальверде – простой человек, игроки легко понимают, чего он хочет. Эрнесто поменял только детали. Он понял, что 4-3-3 теперь вряд ли возможны: Неймара больше нет. Сейчас «Барса» как правило играет 4-4-2 с Месси и Суаресом в нападении.

    – Сборная Аргентины зависима от Месси?

    – Да, но это не проблема: в «Барсе» такая же ситуация. В Аргентине достаточно классных футболистов, потенциально сильнее, чем вся «Барселона». Дело Хорхе Сампаоли – расставить игроков по позициям и предоставить Месси свободную роль. Думаю, сборная Аргентины может играть, как «Барса»: Месси адаптируется к ситуации. Надеюсь, что Лео выиграет свой первый чемпионат мира. Других в карьере Месси может уже и не быть, и все в Аргентине понимают. Сейчас он в отличной форме, но каким будет в 34 года?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 февраля 2018, 08:48

      В Аргентине достаточно классных футболистов, потенциально сильнее, чем вся «Барселона».
      ----
      Хороший был игрок, но тренер и тактик он никакой. В очередной раз убедился. У него сборная Аргентины сильнее "Барселоны". О чём тут вообще говорить можно? В Интере и Пэлас ничего не вышло. Только в родном Аяксе добился значимых успехов, и то, только в местном чемпионате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 5 февраля 2018, 11:55

      Роналду выиграл ЧЕ в 31. И сейчас в 33 уже совсем не ту игру показывает. Месси удачи на ЧМ, хотя уверен что Аргентина не фаворит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > panmon 5 февраля 2018, 12:50

      Роналду не выиграл команда выиграла.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11