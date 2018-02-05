Де Бур не видит проблемы в зависимости «Барселоны» и Аргентины от Месси

Бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур считает, что нет такой проблемы, как зависимость «Барселоны» и сборной Аргентины от Лионеля Месси. Специалист также отметил, что приедет на чемпионате мира-2018 в Россию в качестве телевизионного эксперта.

– Вы приедете в Россию летом?

– Вероятно, да – как эксперт. Одну-две игры наверняка посещу. Но это зависит от того, останусь ли я без клуба.

Вообще мне нравится работать на ТВ и анализировать матчи. В конце прошлого года я ездил на класико и освещал его для BT Sports. Я был счастлив увидеть победу «Барселоны» – все-таки я ее фанат, отдал ей пять лет. В прошлом году мы видели не ту «Барсу», к которой привыкли. Вальверде – простой человек, игроки легко понимают, чего он хочет. Эрнесто поменял только детали. Он понял, что 4-3-3 теперь вряд ли возможны: Неймара больше нет. Сейчас «Барса» как правило играет 4-4-2 с Месси и Суаресом в нападении.

– Сборная Аргентины зависима от Месси?

– Да, но это не проблема: в «Барсе» такая же ситуация. В Аргентине достаточно классных футболистов, потенциально сильнее, чем вся «Барселона». Дело Хорхе Сампаоли – расставить игроков по позициям и предоставить Месси свободную роль. Думаю, сборная Аргентины может играть, как «Барса»: Месси адаптируется к ситуации. Надеюсь, что Лео выиграет свой первый чемпионат мира. Других в карьере Месси может уже и не быть, и все в Аргентине понимают. Сейчас он в отличной форме, но каким будет в 34 года?