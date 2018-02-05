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    Караваев готов конкурировать за место в основном составе «Витесса»

    Новичок «Витесса» защитник Вячеслав Караваев заявил, что готов конкурировать за место в основном составе своего нового клуба, за который он пока не может выступать, так как ждет получения необходимого разрешения для работы в Голландии.

    Напомним, что Караваев перешел в «Витесс» из пражской «Спарты» в конце января.

    – Успели познакомиться с главным тренером «Витесса» Фрэзером?

    – Да, у нас состоялась короткая беседа. Тренер сказал, что очень доволен видеть меня в команде. А вот с одноклубниками пока не разговаривал. Жду разрешения на работу в Голландии. Когда документы оформят, познакомимся.

    – «Витесс» принадлежит российскому бизнесмену Чигиринскому. Что о нем знаете?

    – Узнал об этом уже после того, как трансфер был оформлен. Так что про Чигиринского ничего пока сказать не могу. Неплохо, конечно, выступать за клуб с российским владельцем. Но главное – играть в футбол и приносить пользу «Витессу». Только от этого зависит, получится у меня в новом чемпионате или нет.

    – Вас взяли в стартовый состав или ближайший резерв?

    – Место в основе мне никто заранее не гарантирует. Но если я выиграю конкуренцию на тренировках, разумеется, буду выходить с первых минут. Это футбол. Играет тот, кто сильнее. Я к этому готов.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.02.2018 06:14
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