Нобоа – о первом визите в Россию: «Стало страшно»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своем первом приезде в Россию.

Напомним, что эквадорский футболист перешел в «Рубин» в 2007 году.

– Зачем вы ели снег, когда впервые прилетели в Россию?

– Мы сидели в Турции на сборах, вдруг новость – четыре выходных дня. Домой мне добираться было долго и дорого, оставаться в отеле не хотелось, и Бердыев сказал: «Поезжай в Казань с ребятами, они к семьям летят, а ты познакомишься с городом». Мне идея понравилась. Когда самолет пошел на посадку, вокруг все стали утепляться: куртки, шарфы, шапки – а на мне легкое пальто, в котором я из Эквадора уехал. Вышли на трап, и мне стало страшно – там минус 25 градусов мороза, темень и сплошной снег вокруг. Никогда в жизни не видел снег! Я представил, какой он на вкус, а потом решил: «Пока не попробую, не успокоюсь». И попробовал.

– Чем все закончилось?

– Нас привезли на базу, я уснул, а под утро проснулся от жуткой боли в горле, температура, озноб, думал – умираю. Неделю провалялся с ангиной – никогда так в жизни не болел, ни до, ни после. У нас-то неоткуда взяться снегу – в Эквадоре круглый год плюс 30 градусов. С детства привык к тому, что на Новый год украшаем елку, в том числе, хлопком – вместо снега.

– Зато в России на снег насмотрелись вдоволь. Быстро привыкли играть в холод?

– Было сложно. Помню один матч в Казани, на улице то ли минус 15, то ли минус 20. Играть невозможно, мяч каменный, вокруг лед. В середине первого тайма не выдержал, сказал судье: «Все, хватит, еще 10 минут и свисти, надо заканчивать игру!»